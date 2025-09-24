棒球亞錦賽／開轟助中華隊扣倒南韓 陳敏賜：我們不能看不起自己

中華隊昨天在亞洲棒球錦標賽與南韓隊交手，靠著隊長陳敏賜第7局的2分砲，提前在第7局以10：0扣倒南韓。陳敏賜賽後於社群平台有感而發。

現年35歲的陳敏賜2010年以投手身分旅外，獲得15萬美元簽約金，加入水手隊小聯盟體系，旅美生涯最高升至高階1A。

陳敏賜2015年返回台灣，在中華職棒季中選秀會獲得Lamigo桃猿隊第8輪指名。陳敏賜在中職一軍投打都有出賽紀錄，拿過二軍中繼王和二軍全壘打王，2019年離開職棒，加入業餘台壽霸龍隊，以打者身分持續在場上奮鬥。

陳敏賜昨天晚上發文寫道，「我們是一支多數業餘及6位職棒組成的中華隊，或許一開始多數人會對我們產生質疑，但我始終覺得我們是一支很棒的團隊，不論是教練團、 防護團隊，還有很忙的Eason，大家都是並肩作戰的好夥伴。」

「今天這場比賽，必須說大家真的都很棒，投手有效壓制對手，加上打者不斷進攻，因為你們的努力，才有今天的收穫，任何人都可以看不起你，唯獨我們不能看不起自己，就讓我們繼續為我們的故事，寫下美好的回憶。」