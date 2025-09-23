棒球亞錦賽／陳敏賜打側投有心得對韓開轟 教頭讚拚勁十足

亞洲棒球錦標賽中華隊今天面對職棒球員為主體的韓國隊也不膽怯，陳敏賜打側投有心得，鎖定直球開轟，率隊擊退韓國、預賽2連勝晉級，總教練湯登凱稱讚拚勁十足。

亞洲棒球錦標賽今天與韓國交手，韓國隊陣中有18名具職棒資歷的球員，台中華投打發揮，以10比0、7局搶勝，預賽2連勝以分組第1名晉級超級循環賽。

中華隊總教練湯登凱接受中央社記者訪問表示，知道韓國隊組成以職棒球員為主，從在國訓中心集訓時就一直鼓勵球員，中華隊是業餘明星隊為主體的球員，不會輸人、不需要膽怯，不斷幫球員建立信心，大家也都很團結。

湯登凱稱讚陳敏賜展現老大哥帶領團隊的風範，場上拚勁十足，無論守備、跑壘積極度都很好，也透露7局陳敏賜上場打擊前，就有想到陳敏賜打側投滿有心得，說不定有機會，沒想到真的開轟。

陳敏賜接受中央社記者訪問透露，前一個打席上場時，韓國隊用說的溝通配球，那個打席面對直球，7局打席，又聽到類似詞語，猜測有機會再是直球，鎖定直球攻擊，得到好的結果。

陳敏賜今天1局下打席自打球、表情痛苦，比賽過程中多次一壘劈腿守備，湯登凱稱讚陳敏賜守備帶來安定感。陳敏賜笑說，年紀大了，身體多少有點負擔，但該拚還是要拚，就是要想辦法贏，自打球是打到左腳背，會持續治療觀察。

陳敏賜表示，目前為止大家表現都很棒，也很團結，盡心盡力為球隊做出貢獻，出發點都一樣，想要贏球的目標也一樣。