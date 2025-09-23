快訊

花蓮堰塞湖溢流！泥流猛灌全聯困6人 2店員「肉身扛木板」慘烈畫面曝光

美股早盤／道指漲逾200點再創新高 台積電ADR漲逾4%

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／龍隊連兩周守備「著猴」 桃猿近7戰6勝攻頂王座只剩0.5場差距

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍先發投手伍鐸僅投4局就被打退場，第5局伍鐸發生1次失誤、三壘手劉基鴻記上2次失誤。記者余承翰／攝影
味全龍先發投手伍鐸僅投4局就被打退場，第5局伍鐸發生1次失誤、三壘手劉基鴻記上2次失誤。記者余承翰／攝影

味全龍隊連續兩個周二都面對樂天桃猿隊上演守備中邪，16日在桃園棒球場單場5次失誤，今天換到天母棒球場一樣打出荒腔走板的一戰，單場4次失誤，讓猿隊以8：3贏得寫意。猿隊近7戰6勝，已在下半季爭霸上追到只落後中信兄弟隊0.5場勝差。

面對龍隊洋投伍鐸，猿隊首局先靠前兩棒陳晨威保送、成晉敲安開啟攻勢，執行雙盜壘成功先開張分數，林智平安打再帶有1分打點。

龍隊首局已經守備失誤、瑕疵連發，錯過該抓到的出局數，第5局更慘烈，許賀捷、陳晨威接連敲安後，成晉打到投手方向的滾地球，伍鐸傳二壘發生暴傳送分。接下來輪到劉基鴻連續出包，先是林立偷點到三壘方向，劉基鴻傳一壘傳偏，紀錄上是內野安打，林智平打向三壘，劉基鴻傳本壘直接打到陳晨威背上，讓猿隊再跑回分數。

廖健富面對伍鐸再敲安打掃回1分，龍隊換上郭郁政接手，林承飛先以高飛犧牲打貢獻1分打點，兩出局後，李勛傑打向三壘，劉基鴻再度發生失誤，猿隊跑回單局第5分，擴大為7：1領先，伍鐸最終留下先發4局被敲8安打、失7分（責失1分）。

龍隊第一指名黃暐傑第6局登板，第7局續投卻面對3人次都沒解決，被敲1安打、2次四死球保送，留下滿壘退場，後續因張閔勛高飛犧牲打丟掉1分記在黃暐傑帳上。

猿隊由魔神樂先發6局被敲8安打、失2分，拿下本季第13勝，追平隊友威能帝、台鋼雄鷹隊後勁，並列勝投榜領先。

樂天桃猿陳晨威（右）5局上利用對手傳球失誤跑回1分。記者余承翰／攝影
樂天桃猿陳晨威（右）5局上利用對手傳球失誤跑回1分。記者余承翰／攝影
樂天桃猿今年季中選秀會第2輪指名許賀捷，今天首度於一軍先發出賽，5局上在第二打席就敲出中職生涯首安。記者余承翰／攝影
樂天桃猿今年季中選秀會第2輪指名許賀捷，今天首度於一軍先發出賽，5局上在第二打席就敲出中職生涯首安。記者余承翰／攝影
味全龍黃暐傑中繼1局失1分。記者余承翰／攝影
味全龍黃暐傑中繼1局失1分。記者余承翰／攝影

伍鐸 劉基鴻

延伸閱讀

圖輯／中職許賀捷生涯首安開啟猿隊得分大局 龍隊單局3失誤

圖輯／中職猿隊首局雙盜壘先馳得點 2:1領先龍隊

中職／季初大張旗鼓龍隊戰績卻不如預期 問題點不只是陳子豪

中職／季後賽之路已成死路 悍將70敗鎖定全年墊底狀元到手了

相關新聞

中職／龍隊連兩周守備「著猴」 桃猿近7戰6勝攻頂王座只剩0.5場差距

味全龍隊連續兩個周二都面對樂天桃猿隊上演守備中邪，16日在桃園棒球場單場5次失誤，今天換到天母棒球場一樣打出荒腔走板的一...

棒球亞錦賽／超強！中華隊10比0提前7局扣倒南韓 分組第一晉級複賽

亞洲棒球錦標賽今天上演台韓大戰，戰情一面倒，中華隊首局打下6分大局後一路順風，7局下隊長陳敏賜敲出兩分砲，這一轟達到提前...

棒球亞錦賽／開賽攻6分大局 中華暫時領先韓國

亞洲棒球錦標賽中華今晚迎戰韓國中華隊開賽就有攻勢串連，1局下一口氣打了12人次，攻下6分大局，1局打完中華隊取得6比0...

日職／火腿台灣「雙寶」合吃4局都挨兩分砲 孫易磊失望「沒回報期待」

日本職棒火腿隊今天迎戰樂天金鷲隊，兩隊合計3位台灣投手同場亮相，孫易磊先發2局失3分，古林睿煬在第7局登板，中繼2局失2...

日職／孫易磊先發2局失3分退場 黑川史陽纏鬥11球敲兩分砲成重傷害

效力火腿隊的「台灣至寶」孫易磊第二度在一軍扛起先發，今天面對樂天金鷲隊先發，最終只投2局失3分退場，與黑川史陽對決11球...

棒球亞錦賽／陳敏賜打側投有心得對韓開轟 教頭讚拚勁十足

亞洲棒球錦標賽中華隊今天面對職棒球員為主體的韓國隊也不膽怯，陳敏賜打側投有心得，鎖定直球開轟，率隊擊退韓國、預賽2連勝晉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。