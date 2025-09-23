中職／龍隊連兩周守備「著猴」 桃猿近7戰6勝攻頂王座只剩0.5場差距

味全龍隊連續兩個周二都面對樂天桃猿隊上演守備中邪，16日在桃園棒球場單場5次失誤，今天換到天母棒球場一樣打出荒腔走板的一戰，單場4次失誤，讓猿隊以8：3贏得寫意。猿隊近7戰6勝，已在下半季爭霸上追到只落後中信兄弟隊0.5場勝差。

面對龍隊洋投伍鐸，猿隊首局先靠前兩棒陳晨威保送、成晉敲安開啟攻勢，執行雙盜壘成功先開張分數，林智平安打再帶有1分打點。

龍隊首局已經守備失誤、瑕疵連發，錯過該抓到的出局數，第5局更慘烈，許賀捷、陳晨威接連敲安後，成晉打到投手方向的滾地球，伍鐸傳二壘發生暴傳送分。接下來輪到劉基鴻連續出包，先是林立偷點到三壘方向，劉基鴻傳一壘傳偏，紀錄上是內野安打，林智平打向三壘，劉基鴻傳本壘直接打到陳晨威背上，讓猿隊再跑回分數。

廖健富面對伍鐸再敲安打掃回1分，龍隊換上郭郁政接手，林承飛先以高飛犧牲打貢獻1分打點，兩出局後，李勛傑打向三壘，劉基鴻再度發生失誤，猿隊跑回單局第5分，擴大為7：1領先，伍鐸最終留下先發4局被敲8安打、失7分（責失1分）。

龍隊第一指名黃暐傑第6局登板，第7局續投卻面對3人次都沒解決，被敲1安打、2次四死球保送，留下滿壘退場，後續因張閔勛高飛犧牲打丟掉1分記在黃暐傑帳上。