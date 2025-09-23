棒球亞錦賽／超強！中華隊10比0提前7局扣倒南韓 分組第一晉級複賽

亞洲棒球錦標賽今天上演台韓大戰，戰情一面倒，中華隊首局打下6分大局後一路順風，7局下隊長陳敏賜敲出兩分砲，這一轟達到提前結束分差，提前在7局以10：0擊敗南韓隊，預賽2連勝入袋，已確定將以B組第一、帶1勝進入超級循環複賽。

中華隊由效力日本職棒歐力士隊的19歲投手陳睦衡先發，投5局被敲3安打、無失分，有3次三振、2次保送；黃柏儒、張峻瑋各投1局都是三上三下，聯手封鎖南韓隊全場分數掛蛋。

中華隊打線一開賽就讓南韓隊頭痛，首局暴打12人次，靠4安打、5次四死球保送灌進6分大局，讓南韓單局狂換3名投手。

首先是先發投手金綜雲兩出局後保送陳敏賜，高育瑋敲安形成一、三壘有人，金綜雲先出現暴投送分，楊振裕補上二壘打再帶有1分打點。南韓換上第二任投手金俊沅，面對5人次都沒解決，被敲2安打、3次四死球保送，包括吳松勳的安打帶有2分打點，以及滿壘對陳孝允投出觸身球；朴正珉一登板就是滿壘投出觸身球，中華隊擠回第6分。

中華隊在第2到4局都遭到朴正珉封鎖，直到第5局才由楊振裕二壘打再起攻勢，加上兩次保送堆成滿壘，陳孝允在此時再度挨球吻，中華隊第7分入袋。第6局則是兩出局後出現串連安打，林雨力的安打再將優勢擴大為8：0，7局下陳敏賜的兩分砲讓中華隊領先達到10分，形成另類的再見兩分砲。

中華隊在B組預賽剩下明天交手0勝2敗的香港隊，成為消化試合，無論如何都是帶1勝進入超級循環複賽，分組第二則會是明天南韓、巴勒斯坦之戰的贏家。A組兩席確定由日本、中國大陸隊晉級，僅差明天兩隊交手決定帶入複賽戰績。

中華最近一座亞錦賽冠軍是2019年以地主身分封王，2023年在台北大巨蛋不敵日本屈居亞軍、挑戰2連霸失利，歷年累積5座冠軍、12座亞軍、9座季軍，今年將挑戰隊史第6冠。