棒球亞錦賽／開賽攻6分大局 中華暫時領先韓國

亞洲棒球錦標賽中華今晚迎戰韓國，中華隊開賽就有攻勢串連，1局下一口氣打了12人次，攻下6分大局，1局打完中華隊取得6比0領先。

亞洲棒球錦標賽在中國平潭舉行，中華隊昨天首戰擊敗巴勒斯坦，今天晚間與韓國隊交手，沒意外將是分組第1之爭，中華隊派出旅日歐力士猛牛隊19歲投手陳睦衡先發，1局上1人出局後雖先投出保送，但沒讓對手延續攻勢。

中華隊1局下2人出局後有攻勢，陳敏賜選到四壞保送，高育瑋安打推進，靠著韓國隊暴投跑回第1分，楊振裕二壘打送回第2分，李亦崴安打延續攻勢，林雨力選到四壞保送，吳松勳滿壘關鍵安打、一棒送回2分，台灣隊再靠著連續3次四死球保送擠回2分。