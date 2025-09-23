快訊

棒球亞錦賽／超強！中華隊10比0提前7局扣倒南韓 分組第一晉級複賽

花蓮堰塞湖溢流泥水傾瀉光復 抱電桿婦人自行脫困！女兒留言報平安

獨／新青安鬆綁房貸水龍頭9月開多大？行庫最新數據透露3訊息

棒球亞錦賽／開賽攻6分大局 中華暫時領先韓國

中央社／ 台北23日電
中華隊先發投手陳睦衡。報系資料照
中華隊先發投手陳睦衡。報系資料照

亞洲棒球錦標賽中華今晚迎戰韓國，中華隊開賽就有攻勢串連，1局下一口氣打了12人次，攻下6分大局，1局打完中華隊取得6比0領先。

亞洲棒球錦標賽在中國平潭舉行，中華隊昨天首戰擊敗巴勒斯坦，今天晚間與韓國隊交手，沒意外將是分組第1之爭，中華隊派出旅日歐力士猛牛隊19歲投手陳睦衡先發，1局上1人出局後雖先投出保送，但沒讓對手延續攻勢。

中華隊1局下2人出局後有攻勢，陳敏賜選到四壞保送，高育瑋安打推進，靠著韓國隊暴投跑回第1分，楊振裕二壘打送回第2分，李亦崴安打延續攻勢，林雨力選到四壞保送，吳松勳滿壘關鍵安打、一棒送回2分，台灣隊再靠著連續3次四死球保送擠回2分。

韓國隊 棒球

延伸閱讀

棒球亞錦賽／陳睦衡先發抗韓 林雨力棒次前挪

棒球亞錦賽／中華隊今激鬥南韓 台灣運彩不讓分賠率看好過關

南韓知名大胃王文福姬逛台南美食街 Boki大呼過癮

施柏宇《夏日最後的祕密》韓國首映失控！粉絲尖叫聲蓋過主持人「柏宇是唯一選擇」

相關新聞

棒球亞錦賽／超強！中華隊10比0提前7局扣倒南韓 分組第一晉級複賽

亞洲棒球錦標賽今天上演台韓大戰，戰情一面倒，中華隊首局打下6分大局後一路順風，7局下隊長陳敏賜敲出兩分砲，這一轟達到提前...

棒球亞錦賽／開賽攻6分大局 中華暫時領先韓國

亞洲棒球錦標賽中華今晚迎戰韓國中華隊開賽就有攻勢串連，1局下一口氣打了12人次，攻下6分大局，1局打完中華隊取得6比0...

日職／火腿台灣「雙寶」合吃4局都挨兩分砲 孫易磊失望「沒回報期待」

日本職棒火腿隊今天迎戰樂天金鷲隊，兩隊合計3位台灣投手同場亮相，孫易磊先發2局失3分，古林睿煬在第7局登板，中繼2局失2...

棒球亞錦賽／陳睦衡先發抗韓 林雨力棒次前挪

亞洲棒球錦標賽中華今晚迎戰韓國，派出旅日投手陳睦衡先發，先發打序微調，搭配先發捕手為吳松勳，昨天單場3安3打點的林雨力棒...

日職／孫易磊先發2局失3分退場 黑川史陽纏鬥11球敲兩分砲成重傷害

效力火腿隊的「台灣至寶」孫易磊第二度在一軍扛起先發，今天面對樂天金鷲隊先發，最終只投2局失3分退場，與黑川史陽對決11球...

棒球亞錦賽／陳睦衡繼U18亞青再扛抗韓戰役 南韓出牌LG雙子新秀

在中國大陸平潭進行第31屆亞洲棒球錦標賽，中華隊昨天在首戰面對巴勒斯提前7局以14：0過關，今天晚間6點半將面對強敵南韓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。