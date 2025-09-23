快訊

「不排除縱火、開槍」故宮捷克特展遭威脅 陸委會接恐嚇信要求撤展

最新空拍畫面曝光 花蓮馬太鞍溪橋遭沖毀「留橋墩孤立水中」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／洲際棒球場兄弟雄鷹之戰因雨延賽 龍頭變天確定不會是今晚

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒今天原訂三地賽事，最終澄清湖棒球場富邦悍將與統一獅隊之戰、洲際棒球場台鋼雄鷹與中信兄弟隊之戰都因雨延賽。圖由AI生成
中華職棒今天原訂三地賽事，最終澄清湖棒球場富邦悍將與統一獅隊之戰、洲際棒球場台鋼雄鷹與中信兄弟隊之戰都因雨延賽。圖由AI生成

中華職棒今天原訂三地賽事，最終澄清湖棒球場富邦悍將與統一獅隊之戰、洲際棒球場台鋼雄鷹與中信兄弟隊之戰都因雨延賽，目前只剩天母棒球場的比賽預計進行，也因此今天兄弟確定仍會守住王座。

兄弟兩項榜首雙雙告急，至今天賽前下半季領先樂天桃猿隊1場勝差、全季戰績領先獅隊1.5場，若今天猿隊擊敗味全龍隊且兄弟輸給雄鷹，猿隊將以些微勝率超越兄弟，雙方無勝差。

然而今天受到颱風影響，下午3點先確定澄清湖打不成，晚上6點洲際也宣告延賽，分別改到10月2日及10月3日原場地補賽，兄弟與雄鷹之戰原訂由洋投韋禮加、狀元韋宏亮同場先發演出「韋家班」過招也破局。

天母球場賽事則因場地整理，預計延後到6點50分開打，即便猿隊今天贏球，仍落後兄弟半場勝差。

棒球 樂天桃猿 台鋼雄鷹

延伸閱讀

中職／林哲瑄親送禮物 全套釣蝦裝備祝福胡金龍引退生活

中職／悍將、獅隊比賽 因雨延至10月2日補賽

中職／又是球員和啦啦隊！桃猿林政華被爆料與職籃甜心約會

中職／台鋼雄鷹選秀狀元韋宏亮一軍初先發 23日對兄弟

相關新聞

日職／火腿台灣「雙寶」合吃4局都挨兩分砲 孫易磊失望「沒回報期待」

日本職棒火腿隊今天迎戰樂天金鷲隊，兩隊合計3位台灣投手同場亮相，孫易磊先發2局失3分，古林睿煬在第7局登板，中繼2局失2...

棒球亞錦賽／陳睦衡先發抗韓 林雨力棒次前挪

亞洲棒球錦標賽中華今晚迎戰韓國，派出旅日投手陳睦衡先發，先發打序微調，搭配先發捕手為吳松勳，昨天單場3安3打點的林雨力棒...

日職／孫易磊先發2局失3分退場 黑川史陽纏鬥11球敲兩分砲成重傷害

效力火腿隊的「台灣至寶」孫易磊第二度在一軍扛起先發，今天面對樂天金鷲隊先發，最終只投2局失3分退場，與黑川史陽對決11球...

棒球亞錦賽／陳睦衡繼U18亞青再扛抗韓戰役 南韓出牌LG雙子新秀

在中國大陸平潭進行第31屆亞洲棒球錦標賽，中華隊昨天在首戰面對巴勒斯提前7局以14：0過關，今天晚間6點半將面對強敵南韓...

中職／洲際棒球場兄弟雄鷹之戰因雨延賽 龍頭變天確定不會是今晚

中華職棒今天原訂三地賽事，最終澄清湖棒球場富邦悍將與統一獅隊之戰、洲際棒球場台鋼雄鷹與中信兄弟隊之戰都因雨延賽，目前只剩...

棒球亞錦賽／中華隊今激鬥南韓 台灣運彩不讓分賠率看好過關

2026年亞洲棒球錦標賽開打，中華隊首戰以14:0輕取巴勒斯坦，今(9/23)日將於台灣時間18:30進行第二場小組賽、對戰強敵南韓。台灣運彩提供單場投注，不讓分玩法賠率中華台北1.57倍，南韓1.8

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。