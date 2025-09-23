聽新聞
中職／洲際棒球場兄弟雄鷹之戰因雨延賽 龍頭變天確定不會是今晚
中華職棒今天原訂三地賽事，最終澄清湖棒球場富邦悍將與統一獅隊之戰、洲際棒球場台鋼雄鷹與中信兄弟隊之戰都因雨延賽，目前只剩天母棒球場的比賽預計進行，也因此今天兄弟確定仍會守住王座。
兄弟兩項榜首雙雙告急，至今天賽前下半季領先樂天桃猿隊1場勝差、全季戰績領先獅隊1.5場，若今天猿隊擊敗味全龍隊且兄弟輸給雄鷹，猿隊將以些微勝率超越兄弟，雙方無勝差。
然而今天受到颱風影響，下午3點先確定澄清湖打不成，晚上6點洲際也宣告延賽，分別改到10月2日及10月3日原場地補賽，兄弟與雄鷹之戰原訂由洋投韋禮加、狀元韋宏亮同場先發演出「韋家班」過招也破局。
天母球場賽事則因場地整理，預計延後到6點50分開打，即便猿隊今天贏球，仍落後兄弟半場勝差。
