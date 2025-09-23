快訊

軍卡也擋不住！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢 現場畫面如電影《明天過後》

花蓮堰塞湖溢流釀泥流 婦人緊抱電桿險遭滅頂…女兒發文急喊救命

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球亞錦賽／陳睦衡先發抗韓 林雨力棒次前挪

中央社／ 台北23日電
陳睦衡。報系資料照
陳睦衡。報系資料照

亞洲棒球錦標賽中華今晚迎戰韓國，派出旅日投手陳睦衡先發，先發打序微調，搭配先發捕手為吳松勳，昨天單場3安3打點的林雨力棒次從9棒往前挪至7棒。

亞洲棒球錦標賽在中國平潭舉行，中華隊昨天首戰擊敗巴勒斯坦，今天迎戰韓國，派出日職歐力士猛牛隊19歲投手陳睦衡先發，比賽將於晚間6時30分開打。

中華隊今天先發打序變動不大，先發捕手改由吳松勳擔任、打8棒，昨天首戰先發9棒、打擊狀況不錯的林雨力繼續守游擊，但棒次往前挪至7棒。

中華隊今天先發打序1至9棒為開路先鋒陳孝允（中外野），潘俊宇指定打擊第2棒，3到5棒為陳敏賜（一壘）、高育瑋（三壘）、楊振裕（右外野），6棒為二壘手李亦崴，接著依序為林雨力（游擊）、吳松勳（捕手）、蔡智榆（左外野）。

韓國隊陣中有18名職棒資歷的球員，今天先發投手為19歲LG雙子隊右投手金鍾雲（Kim Jongun）。

陳睦衡 棒球 歐力士猛牛

延伸閱讀

棒球亞錦賽／中華隊今激鬥南韓 台灣運彩不讓分賠率看好過關

MLB／教士險勝釀酒人鎖定季後賽門票 捕手佛明：能打進世界大賽

棒球亞錦賽／陳睦衡繼U18亞青再扛抗韓戰役 南韓出牌LG雙子新秀

棒球亞錦賽／林盛恩先發4局狂飆10K 中華隊狂電巴勒斯坦奪首勝

相關新聞

日職／火腿台灣「雙寶」合吃4局都挨兩分砲 孫易磊失望「沒回報期待」

日本職棒火腿隊今天迎戰樂天金鷲隊，兩隊合計3位台灣投手同場亮相，孫易磊先發2局失3分，古林睿煬在第7局登板，中繼2局失2...

棒球亞錦賽／陳睦衡先發抗韓 林雨力棒次前挪

亞洲棒球錦標賽中華今晚迎戰韓國，派出旅日投手陳睦衡先發，先發打序微調，搭配先發捕手為吳松勳，昨天單場3安3打點的林雨力棒...

日職／孫易磊先發2局失3分退場 黑川史陽纏鬥11球敲兩分砲成重傷害

效力火腿隊的「台灣至寶」孫易磊第二度在一軍扛起先發，今天面對樂天金鷲隊先發，最終只投2局失3分退場，與黑川史陽對決11球...

棒球亞錦賽／陳睦衡繼U18亞青再扛抗韓戰役 南韓出牌LG雙子新秀

在中國大陸平潭進行第31屆亞洲棒球錦標賽，中華隊昨天在首戰面對巴勒斯提前7局以14：0過關，今天晚間6點半將面對強敵南韓...

棒球亞錦賽／中華隊今激鬥南韓 台灣運彩不讓分賠率看好過關

2026年亞洲棒球錦標賽開打，中華隊首戰以14:0輕取巴勒斯坦，今(9/23)日將於台灣時間18:30進行第二場小組賽、對戰強敵南韓。台灣運彩提供單場投注，不讓分玩法賠率中華台北1.57倍，南韓1.8

中職／林哲瑄親送禮物 全套釣蝦裝備祝福胡金龍引退生活

胡金龍、林哲瑄同在今年打完告別選手生涯，上周胡金龍引退賽，林哲瑄無法親自到場，今天統一獅、富邦悍將隊原訂在澄清湖棒球場交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。