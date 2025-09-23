棒球亞錦賽／陳睦衡先發抗韓 林雨力棒次前挪

亞洲棒球錦標賽中華今晚迎戰韓國，派出旅日投手陳睦衡先發，先發打序微調，搭配先發捕手為吳松勳，昨天單場3安3打點的林雨力棒次從9棒往前挪至7棒。

亞洲棒球錦標賽在中國平潭舉行，中華隊昨天首戰擊敗巴勒斯坦，今天迎戰韓國，派出日職歐力士猛牛隊19歲投手陳睦衡先發，比賽將於晚間6時30分開打。

中華隊今天先發打序變動不大，先發捕手改由吳松勳擔任、打8棒，昨天首戰先發9棒、打擊狀況不錯的林雨力繼續守游擊，但棒次往前挪至7棒。

中華隊今天先發打序1至9棒為開路先鋒陳孝允（中外野），潘俊宇指定打擊第2棒，3到5棒為陳敏賜（一壘）、高育瑋（三壘）、楊振裕（右外野），6棒為二壘手李亦崴，接著依序為林雨力（游擊）、吳松勳（捕手）、蔡智榆（左外野）。

韓國隊陣中有18名職棒資歷的球員，今天先發投手為19歲LG雙子隊右投手金鍾雲（Kim Jongun）。