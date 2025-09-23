聽新聞
棒球亞錦賽／中華隊今激鬥南韓 台灣運彩不讓分賠率看好過關
2026年亞洲棒球錦標賽開打，中華隊首戰以14:0輕取巴勒斯坦，今(9/23)日將於台灣時間18:30進行第二場小組賽、對戰強敵南韓。台灣運彩提供單場投注，不讓分玩法賠率中華台北1.57倍，南韓1.87倍，看好中華隊有機會搶下小組賽二連勝。本場賽事中華隊是主隊，投注時要特別注意。
台灣運彩「亞洲棒球錦標賽 南韓@中華台北」賽事部分投注玩法及賠率
玩法/隊伍 南韓(客隊) 中華台北(主隊)
不讓分 1.87 1.57
讓分 +1.5/1.42 -1.5/2.14
實際賠率隨時會變動，以台灣運彩官網為準
