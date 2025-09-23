快訊

軍卡也擋不住！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢 現場畫面如電影《明天過後》

花蓮堰塞湖溢流釀泥流 婦人緊抱電桿險遭滅頂…女兒發文急喊救命

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球亞錦賽／中華隊今激鬥南韓 台灣運彩不讓分賠率看好過關

聯合新聞網／ 綜合報導
亞錦賽中華隊。棒協提供
亞錦賽中華隊。棒協提供

2026年亞洲棒球錦標賽開打，中華隊首戰以14:0輕取巴勒斯坦，今(9/23)日將於台灣時間18:30進行第二場小組賽、對戰強敵南韓。台灣運彩提供單場投注，不讓分玩法賠率中華台北1.57倍，南韓1.87倍，看好中華隊有機會搶下小組賽二連勝。本場賽事中華隊是主隊，投注時要特別注意。

更多投注玩法及相關訊息請上台灣運彩官網(www.sportslottery.com.tw)查詢。

台灣運彩「亞洲棒球錦標賽 南韓@中華台北」賽事部分投注玩法及賠率

玩法/隊伍 南韓(客隊) 中華台北(主隊)

不讓分 1.87 1.57

讓分 +1.5/1.42 -1.5/2.14

實際賠率隨時會變動，以台灣運彩官網為準

南韓 中華台北 巴勒斯坦

相關新聞

日職／火腿台灣「雙寶」合吃4局都挨兩分砲 孫易磊失望「沒回報期待」

日本職棒火腿隊今天迎戰樂天金鷲隊，兩隊合計3位台灣投手同場亮相，孫易磊先發2局失3分，古林睿煬在第7局登板，中繼2局失2...

棒球亞錦賽／陳睦衡先發抗韓 林雨力棒次前挪

亞洲棒球錦標賽中華今晚迎戰韓國，派出旅日投手陳睦衡先發，先發打序微調，搭配先發捕手為吳松勳，昨天單場3安3打點的林雨力棒...

日職／孫易磊先發2局失3分退場 黑川史陽纏鬥11球敲兩分砲成重傷害

效力火腿隊的「台灣至寶」孫易磊第二度在一軍扛起先發，今天面對樂天金鷲隊先發，最終只投2局失3分退場，與黑川史陽對決11球...

棒球亞錦賽／陳睦衡繼U18亞青再扛抗韓戰役 南韓出牌LG雙子新秀

在中國大陸平潭進行第31屆亞洲棒球錦標賽，中華隊昨天在首戰面對巴勒斯提前7局以14：0過關，今天晚間6點半將面對強敵南韓...

棒球亞錦賽／中華隊今激鬥南韓 台灣運彩不讓分賠率看好過關

2026年亞洲棒球錦標賽開打，中華隊首戰以14:0輕取巴勒斯坦，今(9/23)日將於台灣時間18:30進行第二場小組賽、對戰強敵南韓。台灣運彩提供單場投注，不讓分玩法賠率中華台北1.57倍，南韓1.8

中職／林哲瑄親送禮物 全套釣蝦裝備祝福胡金龍引退生活

胡金龍、林哲瑄同在今年打完告別選手生涯，上周胡金龍引退賽，林哲瑄無法親自到場，今天統一獅、富邦悍將隊原訂在澄清湖棒球場交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。