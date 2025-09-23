快訊

中職／林哲瑄親送禮物 全套釣蝦裝備祝福胡金龍引退生活

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
胡金龍回贈引退紀念球衣和紀念專刊。圖／富邦悍將隊提供
胡金龍回贈引退紀念球衣和紀念專刊。圖／富邦悍將隊提供

胡金龍林哲瑄同在今年打完告別選手生涯，上周胡金龍引退賽，林哲瑄無法親自到場，今天統一獅、富邦悍將隊原訂在澄清湖棒球場交手雖因雨延賽，林哲瑄仍把握機會送上準備好的禮物，是全套的釣蝦裝備。

胡金龍引退賽20日在澄清湖棒球場登場，現場有來自林哲瑄與郭嚴文一起準備的花籃，隔天被問到此事，林哲瑄透露自己有準備禮物，原本有計畫，如果自己還在二軍，會親自到場送給他，但因升上一軍無法成行，之後會再找時間。

當時被問到準備了什麼禮物，林哲瑄說是秘密、露出神秘笑容，今天揭曉答案，為全套釣蝦裝備，胡金龍則是回贈引退紀念球衣，以及本報製作的紀念專刊。

上周受訪談起與胡金龍的互動，林哲瑄說從他旅外開始，休賽季都會回到母校指導、幫忙學弟，自己很幸運在他回來後還能同隊，從他身上學到很多東西，「私底下也很照顧我們，就像我們哥哥一樣，大家都很崇拜他，很享受看他打球的樣子，看起來很輕鬆、像是在玩。」他也讚嘆胡金龍面對棒球的游刃有餘，「他常說，上去先讓投手的兩好球再打安打，想說怎麼那麼厲害。」也常看他上午打高球、下午打棒球，同時間很享受在兩項運動裡，同樣充滿佩服。

林哲瑄送上全套釣蝦裝備給胡金龍。圖／富邦悍將隊提供
林哲瑄送上全套釣蝦裝備給胡金龍。圖／富邦悍將隊提供

林哲瑄 胡金龍 棒球

