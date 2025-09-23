中職／林哲瑄親送禮物 全套釣蝦裝備祝福胡金龍引退生活

胡金龍、林哲瑄同在今年打完告別選手生涯，上周胡金龍引退賽，林哲瑄無法親自到場，今天統一獅、富邦悍將隊原訂在澄清湖棒球場交手雖因雨延賽，林哲瑄仍把握機會送上準備好的禮物，是全套的釣蝦裝備。

胡金龍引退賽20日在澄清湖棒球場登場，現場有來自林哲瑄與郭嚴文一起準備的花籃，隔天被問到此事，林哲瑄透露自己有準備禮物，原本有計畫，如果自己還在二軍，會親自到場送給他，但因升上一軍無法成行，之後會再找時間。

當時被問到準備了什麼禮物，林哲瑄說是秘密、露出神秘笑容，今天揭曉答案，為全套釣蝦裝備，胡金龍則是回贈引退紀念球衣，以及本報製作的紀念專刊。