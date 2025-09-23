快訊

日職／火腿台灣「雙寶」合吃4局都挨兩分砲 孫易磊失望「沒回報期待」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
孫易磊。圖／悍創運動經紀提供(資料照)
日本職棒火腿隊今天迎戰樂天金鷲隊，兩隊合計3位台灣投手同場亮相，孫易磊先發2局失3分，古林睿煬在第7局登板，中繼2局失2分，雙雙被炸裂兩分砲，唯一樂天代表宋家豪投1局無失分。火腿終場以0：7輸球，孫易磊對於自己的表現相當失望，他表示，「球隊相信我，把重要的比賽交給我，很失望沒能回報期待。」

孫易磊為此役火腿先發投手，投2局共用56球，被敲3安打、失3分都是責失分，有3次三振、2次保送。

孫易磊首局與黒川史陽纏鬥11球的打席最終被敲兩分砲，第2局因1安打、2保送釀成滿壘，中島大輔敲出二壘方向滾地球，裁判原先判決雙殺，但樂天挑戰成功，中島大輔改判安全上壘，也護送樂天再進帳1分。

樂天在第5、6局各添1分，古林睿煬在7局上、火腿0：5落後時登板，首打席面對小郷裕哉被敲出安打，太田光執行短打，古林睿煬傳球偏高幸好仍抓到第1個出局數，跑者推進二壘，接下來接連解決武藤敦貴、中島大輔。

樂天此役前7局全數都是首位打者敲安，直到第8局古林睿煬讓村林一輝打出二壘方向滾地球出局才中斷，但接下來黒川史陽敲安，兩出局後再被淺村榮斗揮出兩分砲，古林睿煬最終以39球完成2局投球任務，被敲3安打、失2分，有1次三振、1次保送。

8局下投手丘上依然是台灣人的身影，宋家豪中繼1局被敲1安打、無失分，有1次三振、沒有保送。

火腿目前排名太平洋聯盟第二，落後軟銀2.5場勝差，要追上的難度越來越高，孫易磊對於自己的表現直言失望，球隊交付重要的比賽，但自己沒能達成期望，他指出首局在挨轟後可以穩定下來，這是好的地方，但除此之外都做得不好。

樂天金鷲 孫易磊 古林睿煬

