中職／悍將、獅隊比賽 因雨延至10月2日補賽

中華職棒例行賽原訂今天晚間在澄清湖棒球場統一7-ELEVEn獅隊與富邦悍將比賽，受雨勢影響延賽，將延至10月2日原場地補賽。

中華職棒例行賽今天3地開打，獅隊以澄清湖棒球場為主場迎戰悍將，但中職發布公告，原訂晚間6時35分開打的澄清湖場次賽事，受雨勢影響延賽。

今天另外兩場比賽，味全龍隊在主場天母棒球場迎戰樂天桃猿隊，龍隊派出投手伍鐸（Bryan Woodall）先發，桃猿隊先發投手為魔神樂（MarceloMartinez）。

另外一場比賽則是中信兄弟在主場台中洲際棒球場迎戰台鋼雄鷹隊，雄鷹派出今年選秀狀元投手韋宏亮一軍生涯初先發，兄弟先發投手為洋投韋禮加（JesusVargas）。