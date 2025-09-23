快訊

強勁水流直沖！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 沖毀馬太鞍溪橋

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／悍將、獅隊比賽 因雨延至10月2日補賽

中央社／ 台北23日電
高雄澄清湖賽事延賽。圖／中職聯盟提供(資料照)
高雄澄清湖賽事延賽。圖／中職聯盟提供(資料照)

中華職棒例行賽原訂今天晚間在澄清湖棒球場統一7-ELEVEn獅隊與富邦悍將比賽，受雨勢影響延賽，將延至10月2日原場地補賽。

中華職棒例行賽今天3地開打，獅隊以澄清湖棒球場為主場迎戰悍將，但中職發布公告，原訂晚間6時35分開打的澄清湖場次賽事，受雨勢影響延賽。

今天另外兩場比賽，味全龍隊在主場天母棒球場迎戰樂天桃猿隊，龍隊派出投手伍鐸（Bryan Woodall）先發，桃猿隊先發投手為魔神樂（MarceloMartinez）。

另外一場比賽則是中信兄弟在主場台中洲際棒球場迎戰台鋼雄鷹隊，雄鷹派出今年選秀狀元投手韋宏亮一軍生涯初先發，兄弟先發投手為洋投韋禮加（JesusVargas）。

棒球 樂天桃猿 中華職棒

延伸閱讀

中職／台鋼雄鷹選秀狀元韋宏亮一軍初先發 23日對兄弟

中職／桃猿追趕兄弟從-5.5到-1 9月3日是戰情分水嶺

中職／L.S.S.大巨蛋開唱嗨到快瘋 始源暖心安慰邦迷：沒事、明年加油

中職／陳真、陳仕朋都爆哭 林哲瑄最終戰悍將不敵雄鷹

相關新聞

日職／孫易磊先發2局失3分退場 黑川史陽纏鬥11球敲兩分砲成重傷害

效力火腿隊的「台灣至寶」孫易磊第二度在一軍扛起先發，今天面對樂天金鷲隊先發，最終只投2局失3分退場，與黑川史陽對決11球...

棒球亞錦賽／陳睦衡繼U18亞青再扛抗韓戰役 南韓出牌LG雙子新秀

在中國大陸平潭進行第31屆亞洲棒球錦標賽，中華隊昨天在首戰面對巴勒斯提前7局以14：0過關，今天晚間6點半將面對強敵南韓...

中職／悍將、獅隊比賽 因雨延至10月2日補賽

中華職棒例行賽原訂今天晚間在澄清湖棒球場統一7-ELEVEn獅隊與富邦悍將比賽，受雨勢影響延賽，將延至10月2日原場地補...

中職／又是球員和啦啦隊！桃猿林政華被爆料與職籃甜心約會

中華職棒樂天桃猿隊24歲外野手林政華被爆料，與職籃TPBL台新戰神啦啦隊成員甜心熱戀，在生日當天約會。 據《鏡週刊》報導，兩人透過朋友介紹相識，甜心比林政華大4歲，但因個性互補而看對眼，迅速迸出

中職／李多慧擔任台北101「一日店長」 和粉絲共創最甜蜜回憶

台北101延續味全龍隊「大師兄」林智勝引退點燈的感動時刻，今天特別邀請啦啦隊超人氣成員李多慧現身89樓觀景台，首次擔任3...

中職／聯盟搬入270坪新家舉辦喬遷儀式 預計11月設置展售空間

中華職業棒球大聯盟日前搬新家，今天舉辦喬遷儀式，正式宣告聯盟遷入全新辦公大樓。因應組織擴編與空間需求提升，聯盟會長蔡其昌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。