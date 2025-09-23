中職／又是球員和啦啦隊！桃猿林政華被爆料與職籃甜心約會

中華職棒樂天桃猿隊24歲外野手林政華被爆料，與職籃TPBL台新戰神啦啦隊成員甜心熱戀，在生日當天約會。

據《鏡週刊》報導，兩人透過朋友介紹相識，甜心比林政華大4歲，但因個性互補而看對眼，迅速迸出愛火，由於正值熱戀期，女方還會跟朋友說：「好想被拍到（戀情）喔！」

9月22日是林政華24歲生日，兩人慶生約會，除了拍攝影片，甜心還在社群發文寫道，「當最I的人，碰上最E的我」。I的意思是內向，E則是外向，代表甜心自認活潑外向，林政華害羞內向。

除了聚餐之外，甜心和林政華有空就約出門，地點遍布桃園、台北和宜蘭，兩人自拍時，男方吐舌頭還舉出「YA」的手勢並抵住女方下巴，更露出手上可愛的指甲彩繪，且每一根手指甲都是不一樣的圖案。

林政華本季表現優異，出賽90場，累積8轟32打點都創生涯新高，8轟和老將林泓育並列猿隊全壘打王。

甜心本名谷恬欣，現年28歲，是一名創作型饒舌歌手，2023年加入TPBL台新戰神啦啦隊，今年將雙棲，擔任職排TPVL桃園雲豹飛將啦啦隊。