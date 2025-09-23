聽新聞
0:00 / 0:00
日職／孫易磊先發2局失3分退場 黑川史陽纏鬥11球敲兩分砲成重傷害
效力火腿隊的「台灣至寶」孫易磊第二度在一軍扛起先發，今天面對樂天金鷲隊先發，最終只投2局失3分退場，與黑川史陽對決11球被敲出兩分砲成為重傷害，在0：3局面帶著敗投資格退場。
孫易磊先發2局共用56球，被敲3安打、失3分都是責失分，有3次三振、2次保送。
孫易磊一開賽面對中島大輔就被敲二壘打，一出局後與黑川史陽纏鬥11球，6度被破壞成界外，接下來兩顆球未獲主審青睞，滿球數情況下，一顆133公里變速球被掃出右外野方向兩分砲，孫易磊挨轟後隨即面對沃特（Luke Voit）、淺村榮斗飆K。
初回幸先良く先制‼️— パ・リーグ.com / パーソル パ・リーグTV【公式】 (@PacificleagueTV) September 23, 2025
東北楽天 黑川史陽 選手の第4号2ランホームラン🌈
👇ライブ配信はこちらhttps://t.co/FGW4Zt61v1 pic.twitter.com/HuXoTNXg0j
孫易磊第2局再度被首位打者宗山塁敲安，後續兩次保送，面臨一出局、滿壘危機，中島大輔敲出二壘方向滾地球，裁判原先判決雙殺，但樂天挑戰成功，中島大輔改判安全上壘，也護送樂天再進帳1分。火腿第3局啟動換投，改由金村尚真接手。
孫易磊的首場先發為8月11日面對軟銀，投3.1局被敲5安打、失2分吞敗收場，第二度先發在0：3局面退場，必須寄望打線幫忙逃敗。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言