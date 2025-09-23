快訊

棒球亞錦賽／陳睦衡繼U18亞青再扛抗韓戰役 南韓出牌LG雙子新秀

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
亞洲棒球錦標賽，中華隊今天晚間6點半將面對強敵南韓隊，推出19歲旅日投手陳睦衡先發。圖／中華棒球協會提供
亞洲棒球錦標賽，中華隊今天晚間6點半將面對強敵南韓隊，推出19歲旅日投手陳睦衡先發。圖／中華棒球協會提供

在中國大陸平潭進行第31屆亞洲棒球錦標賽，中華隊昨天在首戰面對巴勒斯提前7局以14：0過關，今天晚間6點半將面對強敵南韓隊，推出19歲旅日投手陳睦衡先發，南韓隊則由LG雙子隊19歲右投金鍾雲（김종운）先發，由兩位同為2006年出生的投手同場過招。

陳睦衡去年以育成合約加入歐力士隊，本季在二軍出賽5場，取得1勝0敗、防禦率1.17，合計15.1局被敲16安打、失3分（責失2分），有13次三振、7次保送。

他在去年U18亞洲青棒錦標賽就有封鎖南韓的經驗，先發5.1局僅被敲2安打、無失分，賞出7次三振，中華隊終場以1：0贏球；如今戰場轉移到成棒階級，陳睦衡要再次扛起面對南韓的任務。

南韓隊由金鍾雲先發，他是去年雙子的選秀第七指名，本季在一軍出賽兩場，合計1.2局被敲2安打都是全壘打。

