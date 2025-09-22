中職／李多慧擔任台北101「一日店長」 和粉絲共創最甜蜜回憶

台北101延續味全龍隊「大師兄」林智勝引退點燈的感動時刻，今天特別邀請啦啦隊超人氣成員李多慧現身89樓觀景台，首次擔任382公尺高空的「一日店長」，與粉絲共創最甜蜜的雲端回憶。

李多慧換上親選的「店長限定禮包組」服飾，在活動過程中除了比心、簽名、合影等互動環節，還特別準備組曲舞蹈送給粉絲，現場尖叫聲不斷，李多慧開心回應：「看大家這麼開心，這幾天的準備值得了。」

李多慧親選限定禮包組，包含101塔尖深藍色棒球帽、101塔尖水藍色POLO衫、101塔尖芥黃色刷毛外套、台北變色馬克杯#夜、台北101低筒花襪#台北夜空下、李多慧一日店長限定小卡，以及粉絲最期待的「互動體驗券」，更在互動環節加碼親送購買禮包組的粉絲限定店長小卡。

除此之外，李多慧更誇讚台北101觀景台吉祥物Damper Baby（風阻尼球寶寶）十分吸睛可愛，包含金有錢、銀絲卷、紅金寶、綠荳兵、黑巧克等五種顏色人物，每一隻皆有獨立的個性及特色，也是非常推薦入手收藏的周邊商品。

為了照顧未能搶到禮包組的粉絲，李多慧特別開放購買觀景台一般門票者，於當日活動時段內，至觀景台禮品店購買店長推薦的「DB盲盒不倒翁公仔#六入」（一組580元），同樣可獲她親自贈送當日限定店長小卡1張，讓粉絲享有近距離互動機會。

李多慧熱情推薦台北101觀景台三大必拍打卡景點，特別是活動現場的「雲中星月」打卡區及「台北101霓虹燈牆區」最能感受觀景台浪漫潮流氛圍，位於101樓觀景台之上的「Skyline460」天際線雲端漫步，更是值得探索的寶藏體驗。