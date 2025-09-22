中職／聯盟搬入270坪新家舉辦喬遷儀式 預計11月設置展售空間

中華職業棒球大聯盟日前搬新家，今天舉辦喬遷儀式，正式宣告聯盟遷入全新辦公大樓。因應組織擴編與空間需求提升，聯盟會長蔡其昌與同仁自年初起便積極尋覓合適的新辦公場地，經過多方評估與規劃後，全新辦公室順利完成搬遷，為聯盟同仁打造更優質、舒適的交流與工作空間，也預計在11月初推出小型展售空間。

聯盟新辦公室的雛形如同本壘板，為喬遷過程帶來有趣的巧合，總坪數由原本約170坪擴增至約270坪，員工座位數由88席提升至110席，裁判室容量也從原本可容納12人擴大至22人，每位同仁座位空間增加30%，整體辦公空間大幅升級。會議空間亦同步優化，原舊址僅有一間會議室，現增加為四間會議室，無論舉辦會議或對外記者會，皆具備充足空間，可供聯盟同仁進行日常討論及部門會議使用。同時增設3間儲藏室，便於各部門妥善存放聯盟相關物品與設備。值得一提的是，聯盟亦特別設置2間共享辦公室，提供外地球團同仁至台北洽公時使用，提升辦公彈性與便利性。

在媒體服務方面，全新記者室設有獨立的工作區域，三台電視同步播放，為媒體朋友提供更完善的採訪與作業環境。同時，聯盟大廳亦規劃設置展示區，櫥櫃中陳列多件與聯盟歷史相關的重要文物，讓所有蒞臨的來賓一踏入大廳，便能感受到中華職棒的歷史軌跡與獨特魅力，也預計在11月初可對外開放展售空間。

今天的喬遷活動現場貴賓雲集，包括副總統蕭美琴、運動部部長李洋、政務次長鄭世忠、教育部次長張廖萬堅、原民會副主委陳義信等貴賓親自出席；中華職棒的合作夥伴——中華電信董事長簡志誠、台灣銀行董事長凌忠嫄等人亦蒞臨致意。此外，六球團代表也齊聚現場表達祝賀，共同見證中華職棒發展歷程邁入嶄新篇章。

蔡其昌首先感謝今天蒞臨的所有貴賓，見證職棒36年的重要時刻，感謝企業夥伴相挺，因為有這些企業支持著中華職棒，台灣的棒球運動才能發展得這麼好，職業運動產業才能發展的如此堅實。

六球團代表來到活動現場，祝賀中職邁向新篇章，蔡其昌表示，職棒聯盟如果沒有這六個球團，就沒有聯盟的存在，因為有六個球團努力的付出，才奠定了職棒36年榮景的基礎。「無論是風雨或是陽光，都是職棒能夠成長茁壯的基礎，所以我很感謝歷任的會長，因為有每一屆會長的付出，我們都才能持續往上發展，也再次謝謝六個球團，包括球員工會的配合，我們才可以走到現在的榮景。」

運動部部長李洋也到場見證，他感謝蔡會長的帶領，也承諾未來運動部會跟聯盟一起並肩作戰，攜手讓運動產業在台灣做得更好，也不忘恭喜中華職棒搬新家，也祝福中華職棒在未來可以打得更好、飛的更高。