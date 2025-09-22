快訊

不斷更新／高雄5區放颱風假！竹縣台南也宣布了 強颱樺加沙撲台停班課一覽

氣象署新增發布雙東大雷雨即時訊息 持續至19時30分止

台大急診爆滿！「走廊醫學」場景震撼 台大醫靠這招釋出600床

中職／台鋼雄鷹選秀狀元韋宏亮一軍初先發 23日對兄弟

中央社／ 台北22日電
台鋼雄鷹投手韋宏亮。報系資料照
台鋼雄鷹投手韋宏亮。報系資料照

中職台鋼雄鷹隊今年選秀狀元投手韋宏亮目前一軍8場出賽都是後援，明天與中信兄弟比賽，將是生涯首場一軍先發出賽，要挑戰一軍生涯首勝；兄弟派出洋投韋禮加先發。

19歲投手韋宏亮是今年中職選秀狀元，9月6日完成一軍生涯初登板，一軍總計8場出賽都是後援，共投7.2局，投出2次三振，失掉1分責失分，拿下5次中繼成功，出賽防禦率1.17。

雄鷹隊明天作客台中洲際棒球場與中信兄弟交手，雄鷹派出韋宏亮中職一軍生涯初先發，目前為止一軍最長投球局數為1局，單場最多用球數為23球，二軍最長投球局數為1.2局，單場最多用球數為30球。

兄弟下半季戰績暫居首位，但僅領先排名第2的樂天桃猿隊1場勝差，兄弟明天派出洋投韋禮加（JesusVargas）先發，韋禮加16日完成中職一軍生涯初登板，對手就是雄鷹隊，先發投6.1局失掉2分責失分、承擔敗投。

中職選秀 韋宏亮 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／桃猿追趕兄弟從-5.5到-1 9月3日是戰情分水嶺

中職／季初大張旗鼓龍隊戰績卻不如預期 問題點不只是陳子豪

中職／艾璞樂對兄弟跨季35局無失分寫歷史 李凱威4安躍升雙冠王

中職／陳真、陳仕朋都爆哭 林哲瑄最終戰悍將不敵雄鷹

相關新聞

棒球亞錦賽／林盛恩先發4局狂飆10K 中華隊狂電巴勒斯坦奪首勝

第31屆亞洲棒球錦標賽今天在中國大陸平潭開打，中華隊預賽首戰巴勒斯坦隊，推出美國職棒紅人隊小聯盟投手林盛恩登板先發，兩隊...

日職／孫易磊再獲先發機會 明對決樂天挑戰一軍首勝

歷經一個月多的二軍調整後，年僅20歲的「台灣至寶」孫易磊再次迎來一軍先發機會，將在明（23）日登板對戰樂天金鷲，力拚旅日生涯的一軍首勝。 孫易磊前一次獲得先發機會是在8月11日，也是他在一軍的首

日職／火腿戰績關鍵期扛先發 孫易磊享受張力拚生涯首勝

日職北海道日本火腿鬥士隊20歲台灣投手孫易磊，將於明天再度一軍先發出賽，力拚生涯首勝。孫易磊先前下二軍調整、做足準備，拚...

中職／桃猿追趕兄弟從-5.5到-1 9月3日是戰情分水嶺

中信兄弟隊的下半季、全年勝率優勢告急，明天將在洲際棒球場面對打得並不順手的台鋼雄鷹隊，推出洋投韋禮加先發，雄鷹則有奇兵，...

中職／李多慧擔任台北101「一日店長」 和粉絲共創最甜蜜回憶

台北101延續味全龍隊「大師兄」林智勝引退點燈的感動時刻，今天特別邀請啦啦隊超人氣成員李多慧現身89樓觀景台，首次擔任3...

中職／聯盟搬入270坪新家舉辦喬遷儀式 預計11月設置展售空間

中華職業棒球大聯盟日前搬新家，今天舉辦喬遷儀式，正式宣告聯盟遷入全新辦公大樓。因應組織擴編與空間需求提升，聯盟會長蔡其昌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。