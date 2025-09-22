中職／台鋼雄鷹選秀狀元韋宏亮一軍初先發 23日對兄弟

中職台鋼雄鷹隊今年選秀狀元投手韋宏亮目前一軍8場出賽都是後援，明天與中信兄弟比賽，將是生涯首場一軍先發出賽，要挑戰一軍生涯首勝；兄弟派出洋投韋禮加先發。

19歲投手韋宏亮是今年中職選秀狀元，9月6日完成一軍生涯初登板，一軍總計8場出賽都是後援，共投7.2局，投出2次三振，失掉1分責失分，拿下5次中繼成功，出賽防禦率1.17。

雄鷹隊明天作客台中洲際棒球場與中信兄弟交手，雄鷹派出韋宏亮中職一軍生涯初先發，目前為止一軍最長投球局數為1局，單場最多用球數為23球，二軍最長投球局數為1.2局，單場最多用球數為30球。

兄弟下半季戰績暫居首位，但僅領先排名第2的樂天桃猿隊1場勝差，兄弟明天派出洋投韋禮加（JesusVargas）先發，韋禮加16日完成中職一軍生涯初登板，對手就是雄鷹隊，先發投6.1局失掉2分責失分、承擔敗投。