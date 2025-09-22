快訊

相驗結果曝光！澄清湖畔車禍釀母女2死 網揭肇事蔬果公司是違規累犯

拒「台灣護照」買國際線大轉彎 春秋航空客服改口：已恢復正常

500盤2025／晶華軒獲14盤締造三連霸 全台322間餐廳得盤創新高

中職／桃猿追趕兄弟從-5.5到-1 9月3日是戰情分水嶺

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊下半季、全年勝率優勢告急，本周末與樂天桃猿隊的交手相當關鍵。本報資料照片
中信兄弟隊下半季、全年勝率優勢告急，本周末與樂天桃猿隊的交手相當關鍵。本報資料照片

中信兄弟隊的下半季、全年勝率優勢告急，明天將在洲際棒球場面對打得並不順手的台鋼雄鷹隊，推出洋投韋禮加先發，雄鷹則有奇兵，將先發任務交到選秀狀元韋宏亮手中。下半季排名第二的樂天桃猿隊，則在天母棒球場面對味全龍隊，先發投手由魔神樂對壘伍鐸。

兄弟目前在下半季領先猿隊1場，全年勝率領先統一獅隊1.5場，都是隨時可能翻盤的狀況，本周賽程先在明天面對雄鷹1場，接著周四開始分別與富邦悍將、猿隊各過招2場，展開王座保衛戰。

兄弟今年對雄鷹相當吃癟，下半季對戰5勝5敗，全年則是更劣勢的8勝14敗，要過這一關並不容易。雄鷹的出牌也相當特別，原是著眼牛棚即戰力選進的韋宏亮，本季至今出賽8場都是後援，明天將首度以先發投手之姿亮相。

猿隊下半季扮演最大黑馬，時間回溯到9月2日時，仍落後兄弟5.5場勝差，卻從9月3日開始接下來12戰豪奪9勝3敗，得失分比為48比22，反觀兄弟則是13場吞下5勝8敗，得失分比27比47，為同段區間6隊戰績的第一與最末，狀態一漲一跌之下，猿隊如今追到只剩1場差距。

樂天桃猿 韋宏亮 棒球

延伸閱讀

中職／艾璞樂對兄弟跨季35局無失分寫歷史 李凱威4安躍升雙冠王

中職／陳真、陳仕朋都爆哭 林哲瑄最終戰悍將不敵雄鷹

中職／看悍將藍有親切感 SJ利特開球邀富邦大董來看演唱會

中職／蒙德茲7局好投斷猿隊5連勝 圓夢與陳重羽一起跳MVP舞

相關新聞

棒球亞錦賽／林盛恩先發4局狂飆10K 中華隊狂電巴勒斯坦奪首勝

第31屆亞洲棒球錦標賽今天在中國大陸平潭開打，中華隊預賽首戰巴勒斯坦隊，推出美國職棒紅人隊小聯盟投手林盛恩登板先發，兩隊...

日職／孫易磊再獲先發機會 明對決樂天挑戰一軍首勝

歷經一個月多的二軍調整後，年僅20歲的「台灣至寶」孫易磊再次迎來一軍先發機會，將在明（23）日登板對戰樂天金鷲，力拚旅日生涯的一軍首勝。 孫易磊前一次獲得先發機會是在8月11日，也是他在一軍的首

日職／火腿戰績關鍵期扛先發 孫易磊享受張力拚生涯首勝

日職北海道日本火腿鬥士隊20歲台灣投手孫易磊，將於明天再度一軍先發出賽，力拚生涯首勝。孫易磊先前下二軍調整、做足準備，拚...

中職／桃猿追趕兄弟從-5.5到-1 9月3日是戰情分水嶺

中信兄弟隊的下半季、全年勝率優勢告急，明天將在洲際棒球場面對打得並不順手的台鋼雄鷹隊，推出洋投韋禮加先發，雄鷹則有奇兵，...

中職／張志豪右膝十字韌帶撕裂已動刀 兄弟全力協助

中信兄弟隊老將張志豪生涯再遇重大傷勢，他在8月28日一軍賽事因滑壘不慎導致膝蓋不適，並於翌月至二軍接受進一步的檢查與測試...

中職／高宇杰降二軍至少缺賽7場 兄弟球團更新傷情：左手食指已縫合

中華職棒例行賽進入最後階段，中信兄弟隊雖在下半季、全年勝率都占據領先但岌岌可危，昨天還傷了高宇杰，今天已被降下二軍，代表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。