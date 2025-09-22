中職／桃猿追趕兄弟從-5.5到-1 9月3日是戰情分水嶺

中信兄弟隊的下半季、全年勝率優勢告急，明天將在洲際棒球場面對打得並不順手的台鋼雄鷹隊，推出洋投韋禮加先發，雄鷹則有奇兵，將先發任務交到選秀狀元韋宏亮手中。下半季排名第二的樂天桃猿隊，則在天母棒球場面對味全龍隊，先發投手由魔神樂對壘伍鐸。

兄弟目前在下半季領先猿隊1場，全年勝率領先統一獅隊1.5場，都是隨時可能翻盤的狀況，本周賽程先在明天面對雄鷹1場，接著周四開始分別與富邦悍將、猿隊各過招2場，展開王座保衛戰。

兄弟今年對雄鷹相當吃癟，下半季對戰5勝5敗，全年則是更劣勢的8勝14敗，要過這一關並不容易。雄鷹的出牌也相當特別，原是著眼牛棚即戰力選進的韋宏亮，本季至今出賽8場都是後援，明天將首度以先發投手之姿亮相。

猿隊下半季扮演最大黑馬，時間回溯到9月2日時，仍落後兄弟5.5場勝差，卻從9月3日開始接下來12戰豪奪9勝3敗，得失分比為48比22，反觀兄弟則是13場吞下5勝8敗，得失分比27比47，為同段區間6隊戰績的第一與最末，狀態一漲一跌之下，猿隊如今追到只剩1場差距。