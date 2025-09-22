日職／火腿戰績關鍵期扛先發 孫易磊享受張力拚生涯首勝

日職北海道日本火腿鬥士隊20歲台灣投手孫易磊，將於明天再度一軍先發出賽，力拚生涯首勝。孫易磊先前下二軍調整、做足準備，拚戰績關鍵期扛先發重責，他說，享受這種張力。

火腿隊明天在主場ES CON FIELD迎戰樂天金鷲隊，將由台灣投手孫易磊先發，也是孫易磊繼8月11日後，再度獲得一軍先發出賽的機會。

孫易磊8月11日一軍生涯首場出賽對福岡軟銀鷹隊，投3.1局失掉2分責失分，因為右腳抽筋提前退場，吞下日職一軍生涯首敗，隔天下二軍調整。

孫易磊二軍近3場出賽，表現越來越穩，9月12日二軍先發對樂天金鷲隊，投8局僅被敲出1支安打，投出7次三振、無失分，先發好投無關勝敗。

孫易磊將於明天再度一軍先發出賽，他接受日媒訪問時提到，很感謝在戰績緊繃的局面下，球隊還願意給他先發機會，自己也喜歡這樣的張力，很期待明天的先發表現。

孫易磊也透露，先前下二軍調整，著重提升直球的速度，把想要做的、必須做的事情都做到。

孫易磊目前一軍生涯總計8場出賽紀錄，首勝還沒開張，有4次中繼成功、1次救援成功、1敗，出賽防禦率3.48，明天先發力拚生涯首勝。