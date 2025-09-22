快訊

日職／火腿戰績關鍵期扛先發 孫易磊享受張力拚生涯首勝

中央社／ 台北22日電
火腿隊投手孫易磊。報系資料照
火腿隊投手孫易磊。報系資料照

日職北海道日本火腿鬥士隊20歲台灣投手孫易磊，將於明天再度一軍先發出賽，力拚生涯首勝。孫易磊先前下二軍調整、做足準備，拚戰績關鍵期扛先發重責，他說，享受這種張力。

火腿隊明天在主場ES CON FIELD迎戰樂天金鷲隊，將由台灣投手孫易磊先發，也是孫易磊繼8月11日後，再度獲得一軍先發出賽的機會。

孫易磊8月11日一軍生涯首場出賽對福岡軟銀鷹隊，投3.1局失掉2分責失分，因為右腳抽筋提前退場，吞下日職一軍生涯首敗，隔天下二軍調整。

孫易磊二軍近3場出賽，表現越來越穩，9月12日二軍先發對樂天金鷲隊，投8局僅被敲出1支安打，投出7次三振、無失分，先發好投無關勝敗。

孫易磊將於明天再度一軍先發出賽，他接受日媒訪問時提到，很感謝在戰績緊繃的局面下，球隊還願意給他先發機會，自己也喜歡這樣的張力，很期待明天的先發表現。

孫易磊也透露，先前下二軍調整，著重提升直球的速度，把想要做的、必須做的事情都做到。

孫易磊目前一軍生涯總計8場出賽紀錄，首勝還沒開張，有4次中繼成功、1次救援成功、1敗，出賽防禦率3.48，明天先發力拚生涯首勝。

孫易磊 樂天金鷲 日本火腿鬥士

相關新聞

棒球亞錦賽／林盛恩先發4局狂飆10K 中華隊狂電巴勒斯坦奪首勝

第31屆亞洲棒球錦標賽今天在中國大陸平潭開打，中華隊預賽首戰巴勒斯坦隊，推出美國職棒紅人隊小聯盟投手林盛恩登板先發，兩隊...

日職／孫易磊再獲先發機會 明對決樂天挑戰一軍首勝

歷經一個月多的二軍調整後，年僅20歲的「台灣至寶」孫易磊再次迎來一軍先發機會，將在明（23）日登板對戰樂天金鷲，力拚旅日生涯的一軍首勝。 孫易磊前一次獲得先發機會是在8月11日，也是他在一軍的首

日職／火腿戰績關鍵期扛先發 孫易磊享受張力拚生涯首勝

日職北海道日本火腿鬥士隊20歲台灣投手孫易磊，將於明天再度一軍先發出賽，力拚生涯首勝。孫易磊先前下二軍調整、做足準備，拚...

中職／桃猿追趕兄弟從-5.5到-1 9月3日是戰情分水嶺

中信兄弟隊的下半季、全年勝率優勢告急，明天將在洲際棒球場面對打得並不順手的台鋼雄鷹隊，推出洋投韋禮加先發，雄鷹則有奇兵，...

中職／李多慧擔任台北101「一日店長」 和粉絲共創最甜蜜回憶

台北101延續味全龍隊「大師兄」林智勝引退點燈的感動時刻，今天特別邀請啦啦隊超人氣成員李多慧現身89樓觀景台，首次擔任3...

中職／聯盟搬入270坪新家舉辦喬遷儀式 預計11月設置展售空間

中華職業棒球大聯盟日前搬新家，今天舉辦喬遷儀式，正式宣告聯盟遷入全新辦公大樓。因應組織擴編與空間需求提升，聯盟會長蔡其昌...

