快訊

紐時曝台灣這產業30年穩居美頭號供應國 川普關稅上路後「苦哈哈」

新竹4死車禍檢警今相驗 致命傷勢曝光…倖存少年裁定收容

台灣被列名承認巴勒斯坦國 外交部：現階段無承認規畫

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／孫易磊再獲先發機會 明對決樂天挑戰一軍首勝

聯合新聞網／ 綜合報導
孫易磊明日將先發對決樂天。圖／悍創運動經紀提供
孫易磊明日將先發對決樂天。圖／悍創運動經紀提供

歷經一個月多的二軍調整後，年僅20歲的「台灣至寶」孫易磊再次迎來一軍先發機會，將在明（23）日登板對戰樂天金鷲，力拚旅日生涯的一軍首勝。

孫易磊前一次獲得先發機會是在8月11日，也是他在一軍的首次先發，面對強權福岡軟銀主投3.1局，被擊出5支安打失掉2分，最終吞下敗投。隔日他被下放二軍進行調整。經過一個多月的沉澱與訓練，孫易磊再度獲得球隊信任，重新回到一軍先發舞台

本季，孫易磊在一軍共出賽8場，戰績0勝1敗，有4次中繼成功與1次救援成功，防禦率3.48。累積投球10.1局，送出7次三振與4次保送，WHIP為1.26。

孫易磊近期在二軍展現絕佳狀態。9月12日出戰樂天二軍，先發8局僅被敲1安、無失分、送出7次三振，充分展現壓制力，寫下代表作。

孫易磊總共在二軍出賽15場，其中12場擔任先發，累積66.1局，防禦率1.76，戰績3勝1敗。

成功 舞台 福岡

相關新聞

日職／孫易磊再獲先發機會 明對決樂天挑戰一軍首勝

歷經一個月多的二軍調整後，年僅20歲的「台灣至寶」孫易磊再次迎來一軍先發機會，將在明（23）日登板對戰樂天金鷲，力拚旅日生涯的一軍首勝。 孫易磊前一次獲得先發機會是在8月11日，也是他在一軍的首

棒球亞錦賽／林盛恩先發4局狂飆10K 中華隊狂電巴勒斯坦奪首勝

第31屆亞洲棒球錦標賽今天在中國大陸平潭開打，中華隊預賽首戰巴勒斯坦隊，推出美國職棒紅人隊小聯盟投手林盛恩登板先發，兩隊...

中職／張志豪右膝十字韌帶撕裂已動刀 兄弟全力協助

中信兄弟隊老將張志豪生涯再遇重大傷勢，他在8月28日一軍賽事因滑壘不慎導致膝蓋不適，並於翌月至二軍接受進一步的檢查與測試...

中職／高宇杰降二軍至少缺賽7場 兄弟球團更新傷情：左手食指已縫合

中華職棒例行賽進入最後階段，中信兄弟隊雖在下半季、全年勝率都占據領先但岌岌可危，昨天還傷了高宇杰，今天已被降下二軍，代表...

亞錦賽／中華隊首戰巴勒斯坦 紅人1A林盛恩擔任先發

亞洲棒球錦標賽今天在中國平潭開打，由總教練湯登凱領軍、以業餘球員為主體的中華隊首戰迎戰巴勒斯坦隊，派美國職業棒球辛辛那提...

棒球／桃園盃邱唯喆埋伏8棒關鍵安 新明B晉青少棒8強

桃園盃棒球賽青少棒組賽事，桃園新明國中B隊今天與台南崇明國中交手，邱唯喆埋伏8棒，敲出關鍵清壘二壘打，貢獻3分打點，助隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。