聽新聞
0:00 / 0:00
日職／孫易磊再獲先發機會 明對決樂天挑戰一軍首勝
歷經一個月多的二軍調整後，年僅20歲的「台灣至寶」孫易磊再次迎來一軍先發機會，將在明（23）日登板對戰樂天金鷲，力拚旅日生涯的一軍首勝。
孫易磊前一次獲得先發機會是在8月11日，也是他在一軍的首次先發，面對強權福岡軟銀主投3.1局，被擊出5支安打失掉2分，最終吞下敗投。隔日他被下放二軍進行調整。經過一個多月的沉澱與訓練，孫易磊再度獲得球隊信任，重新回到一軍先發舞台。
本季，孫易磊在一軍共出賽8場，戰績0勝1敗，有4次中繼成功與1次救援成功，防禦率3.48。累積投球10.1局，送出7次三振與4次保送，WHIP為1.26。
孫易磊近期在二軍展現絕佳狀態。9月12日出戰樂天二軍，先發8局僅被敲1安、無失分、送出7次三振，充分展現壓制力，寫下代表作。
孫易磊總共在二軍出賽15場，其中12場擔任先發，累積66.1局，防禦率1.76，戰績3勝1敗。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言