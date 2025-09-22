日職／孫易磊再獲先發機會 明對決樂天挑戰一軍首勝

歷經一個月多的二軍調整後，年僅20歲的「台灣至寶」孫易磊再次迎來一軍先發機會，將在明（23）日登板對戰樂天金鷲，力拚旅日生涯的一軍首勝。 孫易磊前一次獲得先發機會是在8月11日，也是他在一軍的首

2025-09-22 15:19