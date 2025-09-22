快訊

棒球亞錦賽／林盛恩先發4局狂飆10K 中華隊狂電巴勒斯坦奪首勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中華隊先發投手林盛恩。圖／中華棒球協會提供
中華隊先發投手林盛恩。圖／中華棒球協會提供

第31屆亞洲棒球錦標賽今天在中國大陸平潭開打，中華隊預賽首戰巴勒斯坦隊，推出美國職棒紅人隊小聯盟投手林盛恩登板先發，兩隊實力相差一大截，比賽過程一面倒，中華隊提前在7局結束以14：0大勝，明晚6點半和南韓隊交手。

林盛恩開賽連投兩次保送，接下來連飆3次三振，讓巴勒斯坦留下殘壘，他投到4局結束退場，未被揮出安打，一共投出10次三振；中信兄弟隊盧孟揚、味全龍隊李致霖、台電隊王宇傑各投1局也無失分，4名投手聯手13K，只有王宇傑在7局下2出局時，被揮出唯一一支安打。

中華隊1局上就展開攻勢，潘俊宇揮出三壘打，陳敏賜獲保送，接著高育瑋揮出二壘打，攻下全場第1分，楊振裕適時安打再下一城，以2：0領先。

2局上林雨力揮出安打後盜上二壘，再靠陳孝允安打、潘俊宇內野滾地球護送，跑回第3分。

林盛恩完全封鎖巴勒斯坦打線，中華隊4局上火力全開， 一共出現7支安打，林雨力、陳孝允都是單局兩安，加上對方投手出現3次保送，中華隊足足打了12人次狂攻7分，拉大成領先10分。

中華隊5局上再靠3次保送、李亦崴高飛犧牲打攻下1分，6局上陳聖賢、陳致語都揮出二壘打，黃柏叡也有安打，這半局再攻3分變成14：0，打完7局提前收工。

中華隊全場出現17支安打、獲得10次四死球（兩次觸身球），陳孝允、林雨力各有3安，尤其林雨力3支3、攻下3分打點表現最佳。

本屆賽事共有8隊參賽，地主隊大陸和日本、菲律賓、巴基斯坦在預賽A組，中華隊以業餘球員為主，搭配少數職棒球員，和巴勒斯坦、南韓、香港是分在B組，分組前兩名晉級26日複賽、帶進對戰成績，28日進行決賽。

中華最近一座冠軍是2019年以地主身分封王，2023年不敵日本屈居亞軍、挑戰2連霸失利，歷年累積5座冠軍、12座亞軍、9座季軍，今年將挑戰隊史第6冠。

中華隊 林盛恩

