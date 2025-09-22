快訊

中職／張志豪右膝十字韌帶撕裂已動刀 兄弟全力協助

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張志豪右膝十字韌帶撕裂已動刀。 中信兄弟提供
張志豪右膝十字韌帶撕裂已動刀。 中信兄弟提供

中信兄弟隊老將張志豪生涯再遇重大傷勢，他在8月28日一軍賽事因滑壘不慎導致膝蓋不適，並於翌月至二軍接受進一步的檢查與測試。在經過檢查後，確認為右膝十字韌帶撕裂傷，在經過與主治醫師以及球團討論後，決定進行韌帶重建手術。球團也將全力協助張志豪手術後的復健規劃，期待在傷勢恢復後，張志豪能夠再次回到賽場上為中信兄弟持續奮戰。

現年38歲的張志豪，是中信兄弟倚重的資深球員，近年來仍以不輕言服輸的堅持態度，帶領著團隊年輕小將們向前邁進。在本季8月28日的一軍例行賽事中，張志豪在一次的滑壘過程，不慎弄傷右膝十字韌帶，在經過防護團隊安排張志豪到醫院進行核磁共振（MRI）檢查後，確定為右膝十字韌帶撕裂傷。

在經由與教練團、主治醫師及防護團隊討論後，張志豪決定進行右膝十字韌帶重建手術，並在家人的協助下，已於近期完成手術進行休息養傷。

兄弟球團表示，將會會全力協助張志豪給予各方面的支持，期待未來一年能夠積極復健，回歸球場繼續帶領著年輕小將們，為中信兄弟拚出每一場精彩勝利。

張志豪 中信兄弟

