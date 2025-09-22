快訊

中職／高宇杰降二軍至少缺賽7場 兄弟球團更新傷情：左手食指已縫合

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟捕手高宇杰本壘攻防時被釘鞋劃破左手。記者季相儒／攝影
中信兄弟捕手高宇杰本壘攻防時被釘鞋劃破左手。記者季相儒／攝影

中華職棒例行賽進入最後階段，中信兄弟隊雖在下半季、全年勝率都占據領先但岌岌可危，昨天還傷了高宇杰，今天已被降下二軍，代表未來至少7場比賽將缺少這位主戰捕手。兄弟球團表示，高宇杰左手食指因衝撞產生傷口，昨天退場後已到醫院完成縫合。

兄弟昨天在洲際棒球場以2：5不敵味全龍隊，4局上高宇杰在本壘攻防戰中，左手遭張祐銘滑壘時的釘鞋擦撞，當下面露痛苦面情，雖一度嘗試續留場上，但試接兩球後就知道不行，傷口流出的鮮血滲透繃帶畫面驚心，兄弟換上陳統恩接替蹲捕。

高宇杰今天被降下二軍，兄弟球團表示，「高宇杰在昨日賽中左手食指因衝撞產生傷口，退場後由防護團隊陪同至醫院完成傷口縫合，期待宇杰傷口復原後，健康回歸一軍賽場上。」

高宇杰最快要到10月2日才能歸隊，兄弟未來10天共7場比賽要打，包括1場與富邦悍將隊進行到1局下的保留比賽，當天也必須換下高宇杰續戰。

