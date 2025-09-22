亞錦賽／中華隊首戰巴勒斯坦 紅人1A林盛恩擔任先發

亞洲棒球錦標賽今天在中國平潭開打，由總教練湯登凱領軍、以業餘球員為主體的中華隊首戰迎戰巴勒斯坦隊，派美國職棒辛辛那提紅人隊體系投手林盛恩先發。

中華隊中午12時30分交手巴勒斯坦隊，先發打序開路先鋒陳孝允（中外野），潘俊宇指定打擊第2棒，3到5棒依序為陳敏賜（一壘）、高育瑋（三壘）及楊振裕（右外野），6棒為李亦崴守二壘，接著依序為蔡智榆（左外野）、蔡瑋泰（捕手）與林雨力（游擊）。

中華隊亞錦賽迎戰巴勒斯坦，派旅美辛辛那提紅人隊體系投手林盛恩先發。圖／中華民國棒球協會提供

中華隊投手群加入具職棒資歷的球員補強戰力，而林盛恩今年球季最高層級上到美職小聯盟1A。

本季投打二刀出賽的林盛恩今年投球表現總計15場出賽（12場先發），吞下2敗、防禦率3.06；打擊方面總計36場出賽，共87打數敲出15支安打，包括2發全壘打，打擊率1成72。