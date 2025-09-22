棒球／桃園盃邱唯喆埋伏8棒關鍵安 新明B晉青少棒8強

桃園盃棒球賽青少棒組賽事，桃園新明國中B隊今天與台南崇明國中交手，邱唯喆埋伏8棒，敲出關鍵清壘二壘打，貢獻3分打點，助隊以8比5搶勝、晉級8強，距離4強目標還差一步。

2025年桃園盃四級棒球錦標賽青少棒組賽事，地主之一桃園新明國中此次分A、B兩隊參賽，新明B隊今天與台南市崇明國中交手，新明B隊先發投手吳彥愷用79球投6局被敲出8支安打，投出1次三振、沒有四死球保送，失掉3分責失分，拿下勝投。

打擊方面，吳彥愷1局下球隊落後時，率先敲出三壘打，靠著失誤跑回追平分，4局敲出個人單場第2支安打，投打有表現。

兩隊2局打完，新明B隊3比1領先，3局下靠著安打、接連保送、失誤先跑回1分，邱唯喆敲出清壘二壘打，一棒3分幫助球隊拉開領先差距，新明B隊4局下再拿1分保險分，順利獲勝晉級。

新明國中B隊邱唯喆（圖）埋伏8棒、敲出關鍵清壘二壘打，貢獻3分打點，助隊以8比5搶勝。圖／大會提供

新明B隊總教練鍾岳志表示，還是讓吳彥愷擔任先發投手，理由是國三投手穩定性比較好，今天吳彥愷直球速度發揮得還可以，但變化球好球率比較低，需要再調整。

鍾岳志指出，今天可以搶勝，主要是3局把握住對方失誤、保送較多，邱唯喆的清壘二壘打很關鍵。他也提到邱唯喆屬於短程安打類型的球員，今天可以有適時長打，也算出乎意料的表現。

目前國二的邱唯喆坦言，平常不常打關鍵安打，3局打席還是會緊張，站上打擊區的想法就是想辦法把球打到外野，內角的球進來、是設定好的位置就攻擊。

邱唯喆自評國中進步最多的地方是選球和攻擊的設定，打擊可以更有策略，不喜歡的球來也可以破壞掉、和投手纏鬥。

新明B隊以國二球員為主體，目標與新明A隊共進，今天搶勝晉級8強，鍾岳志提到，守備的穩定性還需要加強，距離4強目標還有一關。