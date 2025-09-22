中職／悍將首度主場60萬進場就在眼前 本季3隊達陣成簡單任務

富邦悍將隊完成上周末在台北大巨蛋的兩場「寵愛天使」主題日，本季主場票房已達59萬1826人，最快將在25日新莊棒球場迎戰中信兄弟隊一戰跨越60萬大關，成為本季第3支場均破萬的球隊。

悍將兩場大巨蛋賽事分別湧入2萬1286人和2萬5021人，今年11場「攻蛋」落幕，合計24萬6111人進場，在大巨蛋場均2萬2374人，僅次於中信兄弟隊的2萬3921人。

加上這兩戰，悍將本季主場賽事累積59萬1826人進場，要達陣60萬人次堪稱簡單任務，25及26日在新莊迎戰擁有百萬象迷、球隊又正處於爭冠最後關頭的兄弟，就將寫下里程碑。本季已有兩隊跨越60萬大關，分別是中信兄弟76萬9814人（56場）、味全龍66萬4844人（56場），排名第四為樂天桃猿，57場合計54萬8767人，要跨越60萬有難度。

悍將剩下5場主場全數都在新莊棒球場，本季前44場新莊主場合計34萬5715人，場均7857人，相較去年場均6153人也有顯著成長。

台北大巨蛋本季各隊主場票房

球隊 場次 總票房 場均

中信兄弟 15場 35萬8815人 2萬3921人

富邦悍將 11場 24萬6111人 2萬2374人

味全龍 18場 39萬2073人 2萬1782人

統一獅 6場 9萬4550人 1萬5758人

樂天桃猿 12場 16萬9596人 1萬4133人