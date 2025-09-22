快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊完成上周末在台北大巨蛋的兩場「寵愛天使」主題日。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊完成上周末在台北大巨蛋的兩場「寵愛天使」主題日。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊完成上周末在台北大巨蛋的兩場「寵愛天使」主題日，本季主場票房已達59萬1826人，最快將在25日新莊棒球場迎戰中信兄弟隊一戰跨越60萬大關，成為本季第3支場均破萬的球隊。

悍將兩場大巨蛋賽事分別湧入2萬1286人和2萬5021人，今年11場「攻蛋」落幕，合計24萬6111人進場，在大巨蛋場均2萬2374人，僅次於中信兄弟隊的2萬3921人。

加上這兩戰，悍將本季主場賽事累積59萬1826人進場，要達陣60萬人次堪稱簡單任務，25及26日在新莊迎戰擁有百萬象迷、球隊又正處於爭冠最後關頭的兄弟，就將寫下里程碑。本季已有兩隊跨越60萬大關，分別是中信兄弟76萬9814人（56場）、味全龍66萬4844人（56場），排名第四為樂天桃猿，57場合計54萬8767人，要跨越60萬有難度。

悍將剩下5場主場全數都在新莊棒球場，本季前44場新莊主場合計34萬5715人，場均7857人，相較去年場均6153人也有顯著成長。

台北大巨蛋本季各隊主場票房

球隊 場次 總票房 場均

中信兄弟 15場 35萬8815人 2萬3921人

富邦悍將 11場 24萬6111人 2萬2374人

味全龍 18場 39萬2073人 2萬1782人

統一獅 6場 9萬4550人 1萬5758人

樂天桃猿 12場 16萬9596人 1萬4133人

棒球 樂天桃猿 中信兄弟

中職／悍將首度主場60萬進場就在眼前 本季3隊達陣成簡單任務

富邦悍將隊完成上周末在台北大巨蛋的兩場「寵愛天使」主題日，本季主場票房已達59萬1826人，最快將在25日新莊棒球場迎戰...

