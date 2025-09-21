中職／L.S.S.大巨蛋開唱嗨到快瘋 始源暖心安慰邦迷：沒事、明年加油

韓流傳奇男團SUPER JUNIOR小分隊L.S.S.，21日為富邦悍將隊台北大巨蛋主場賽事擔任開球嘉賓，3人開唱之餘，鬥嘴也玩得很樂，負責開球投球的利特，被成員虧快50歲了、年紀比總教練陳金鋒還大，始源暖心安慰悍將球迷，明年一起加油，「今天（輸球）沒事」。

SJ先前已有銀赫、東海組成的小分隊D&E為中信兄弟隊大巨蛋賽事開球，這回換悍將邀請由隊長利特、神童、始源組成的L.S.S.，21日晚間助陣悍將大巨蛋主場賽事，也吸引不少E.L.F.到場相挺，三人穿上悍將球衣搭配牛仔褲亮相，賽前先擔任開球嘉賓，比賽進行時也不時跟著跳起應援，投入在比賽氣氛中，賽後再熱力開唱，一連演唱《Sorry Sorry》、 《JOKE》、 《Shut Down》、 《Ceremony》 、《Miracle》。

利特表示，SJ在11月會在台北大巨蛋開唱，今天感覺像是來彩排，大讚：「這裡本來就是這麼帥氣又美麗的場地嗎？」他也透露，先前東海有跟他說：「哥，你去大巨蛋一定會覺得很瘋狂」，自己來一趟後證明是真的，「我現在就覺得快瘋了。」

悍將本季戰績不佳，此役也輸掉比賽，始源現場安慰起悍將球迷，「希望明年有機會從賽季開始就和富邦悍將一起加油，所以今天…沒事～。」利特則笑說，自己一跳應援舞，就出現全壘打，「希望下次不只可以找我開球，也可以站上應援台。」

有趣的是，開球由利特投球、始源打擊、神童擔任主審，利特的開球投得相當漂亮有架勢，讓球迷都相當驚艷。神童爆料幕後故事，3人其實原本有套招，利特要故意沒投好，「我是主審要判好球，始源要跟我吵這怎麼是好球，我再說對不起後跳sorry sorry，結果他投太好了，始源本來要抗議，卻說這就好球不是嗎？」