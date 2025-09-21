聽新聞
中職／艾璞樂對兄弟跨季35局無失分寫歷史 李凱威4安躍升雙冠王
味全龍隊今天推出兄弟「專武」艾璞樂先發，雖然跨季對戰35局無失分的紀錄在今天中斷，但7局失1分的好投仍足以幫助龍隊以5：2贏球，艾璞樂則改寫中職史上投手對戰單一球隊最長無失分紀錄。
在今天賽前，艾璞樂對戰兄弟已經連續29局沒有失分，前6局也繼續抑制兄弟打線得分能力，直到7局上1出局後，被許基宏敲出中外野陽春砲，才吞下今年對戰兄弟的首次失分，上一次已經是2024年9月22日的第5局。
中信兄弟包含前身兄弟象的隊史紀錄中，對戰單一投手最長無得分紀錄是2012到2013年林英傑的連續30.1局，今天雖然終於攻破艾璞樂，但35局依舊寫下新高。
而中職投手對戰單一球隊最長無失分紀錄，原本是台鋼雄鷹隊後勁所保有，他在今天面對富邦悍將隊在2局下被范國宸敲出陽春砲，停在跨季連續33局無失分，艾璞樂在同一天翻新紀錄。
艾璞樂最終投完7局僅失這1分，被敲3支安打，另有2次三振、2次四死球，拿下個人本季第4勝，也是跨季對戰兄弟的4連勝。
龍隊打線在4到6局連續得分，6局上李凱威的2分打點二壘安打取得5：0領先，而且第9局李凱威又敲出此戰第4支安打，125支安打超越林佳緯的124支奪回安打王，還有1次盜壘進帳，26盜也拉開與陳晨威23次盜壘的差距，暫居雙冠王。
兄弟先發投手林暉盛5局被敲8支安打，丟掉3分，吞下個人生涯首敗；捕手高宇杰在4局上因本壘攻防被釘鞋劃破手指退場，球團回報已經送醫檢查。
