中職／艾璞樂對兄弟跨季35局無失分寫歷史 李凱威4安躍升雙冠王

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊先發投手艾璞樂。記者季相儒／攝影
味全龍隊先發投手艾璞樂。記者季相儒／攝影

味全龍隊今天推出兄弟「專武」艾璞樂先發，雖然跨季對戰35局無失分的紀錄在今天中斷，但7局失1分的好投仍足以幫助龍隊以5：2贏球，艾璞樂則改寫中職史上投手對戰單一球隊最長無失分紀錄。

在今天賽前，艾璞樂對戰兄弟已經連續29局沒有失分，前6局也繼續抑制兄弟打線得分能力，直到7局上1出局後，被許基宏敲出中外野陽春砲，才吞下今年對戰兄弟的首次失分，上一次已經是2024年9月22日的第5局。

中信兄弟包含前身兄弟象的隊史紀錄中，對戰單一投手最長無得分紀錄是2012到2013年林英傑的連續30.1局，今天雖然終於攻破艾璞樂，但35局依舊寫下新高。

而中職投手對戰單一球隊最長無失分紀錄，原本是台鋼雄鷹隊後勁所保有，他在今天面對富邦悍將隊在2局下被范國宸敲出陽春砲，停在跨季連續33局無失分，艾璞樂在同一天翻新紀錄。

艾璞樂最終投完7局僅失這1分，被敲3支安打，另有2次三振、2次四死球，拿下個人本季第4勝，也是跨季對戰兄弟的4連勝。

龍隊打線在4到6局連續得分，6局上李凱威的2分打點二壘安打取得5：0領先，而且第9局李凱威又敲出此戰第4支安打，125支安打超越林佳緯的124支奪回安打王，還有1次盜壘進帳，26盜也拉開與陳晨威23次盜壘的差距，暫居雙冠王。

兄弟先發投手林暉盛5局被敲8支安打，丟掉3分，吞下個人生涯首敗；捕手高宇杰在4局上因本壘攻防被釘鞋劃破手指退場，球團回報已經送醫檢查。

味全龍隊李凱威盜壘成功。記者季相儒／攝影
味全龍隊李凱威盜壘成功。記者季相儒／攝影
味全龍隊先發投手艾璞樂。記者季相儒／攝影
味全龍隊先發投手艾璞樂。記者季相儒／攝影
味全龍隊李凱威單場4安打。記者季相儒／攝影
味全龍隊李凱威單場4安打。記者季相儒／攝影

中職 李凱威

相關新聞

中職／林哲瑄告別之旅0安結算 選手生涯最後賽季打擊率跌破1成

「悍將遊俠」林哲瑄本季最終戰在今天畫下句點，9局上特地安排他提前退場，接受全隊、球迷歡呼，此役擔任第一棒、中外野手的他，...

中職／范國宸敲單季第13轟寫新高 後勁對戰悍將神紀錄斷在33局

富邦悍將隊范國宸轟出生涯新猷，今年在第2局面對台鋼雄鷹隊洋投後勁敲出陽春砲，是他生涯首度在台北大巨蛋開轟，本季13轟，也...

中職／艾璞樂對兄弟跨季35局無失分寫歷史 李凱威4安躍升雙冠王

味全龍隊今天推出兄弟「專武」艾璞樂先發，雖然跨季對戰35局無失分的紀錄在今天中斷，但7局失1分的好投仍足以幫助龍隊以5：...

中職／大董鼓勵「麻煩照顧這些學弟」 林哲瑄：我的時代結束了

林哲瑄打完選手賽季的最後一戰，今天在台北大巨蛋揮手說再見，賽後受訪時坦言還腦袋空白、沒想到這麼快。富邦集團「大董」蔡明忠...

中職／說好為他拿一勝 陳仕朋抱憾哭倒林哲瑄肩上

看到自己的先發日落在9月21日，陳仕朋知道這是林哲瑄的生日，也是他選手生涯的最後一戰，盼望讓這一天更圓滿，未能留下完美的...

中職／林哲瑄球棒的最後打席是全壘打 陳真淚奔繞壘：真的忍不住

富邦悍將隊林哲瑄今天打完選手賽季的最後一戰，陳真8局下敲出陽春砲，邊大哭邊跑壘，回到休息區後還是止不住的淚水，此役他在第...

