中職／大董鼓勵「麻煩照顧這些學弟」 林哲瑄：我的時代結束了

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
林哲瑄告別選手生涯。記者葉信菉／攝影
林哲瑄告別選手生涯。記者葉信菉／攝影

林哲瑄打完選手賽季的最後一戰，今天在台北大巨蛋揮手說再見，賽後受訪時坦言還腦袋空白、沒想到這麼快。富邦集團「大董」蔡明忠賽後特地鼓勵他，林哲瑄透露：「他說謝謝我、辛苦了，麻煩你照顧這些學弟們。」

林哲瑄近日突發引退消息，確定今年打完告別，本周最後3場比賽重返一軍，作為告別之旅。

林哲瑄今天以先發第一棒、中外野手出賽，9局上提前被換下場，特意安排讓他接受全場歡呼，這一次的走下賽場，就是和選手生涯的告別，他坦言覺得「怎麼這麼快」，未能以勝利作結難免遺憾，「但比賽就是這樣，沒辦法每件事都很完美。」

比賽結束後的最後集合，他笑著與隊友喊話，林哲瑄告訴全隊：「我的時代已經結束了，謝謝你們參與我的時代，接下來換你們的時代開始，希望大家一起加油，可以撐起富邦悍將。」

林哲瑄感性說出，自己一直以來背負很多壓力，在宣布引退的那一刻，就把那些壓力都釋放了，感謝隊友、學弟們一直以來都很支持自己，大家相處愉快、互相切磋，「往後還有很多時間可以再互相學習。」

林哲瑄告別選手生涯。記者葉信菉／攝影
林哲瑄告別選手生涯。記者葉信菉／攝影
林哲瑄告別選手生涯。記者葉信菉／攝影
林哲瑄告別選手生涯。記者葉信菉／攝影

