中職／說好為他拿一勝 陳仕朋抱憾哭倒林哲瑄肩上

看到自己的先發日落在9月21日，陳仕朋知道這是林哲瑄的生日，也是他選手生涯的最後一戰，盼望讓這一天更圓滿，未能留下完美的結局，讓他遺憾一頭哭倒林哲瑄肩上。

富邦悍將隊今天以2：4不敵台鋼雄鷹隊，陳仕朋先發5.2局失2分吞敗，下場後，陳仕朋一看到林哲瑄就第一次爆淚，還被他虧「我還要比賽欸」，陳仕朋趕緊收著淚水，直到林哲瑄退場，又是一頭哭倒在林哲瑄肩膀上。

陳仕朋的遺憾，是沒能完成約定，林哲瑄透露：「他昨天晚上有傳訊息給我，祝我生日快樂，說明天會幫我拿一個勝利。」

陳仕朋坦言，知道自己會在林哲瑄生日、又是最後一場比賽先發，就很想贏得這一戰，被換下場的一刻，自己的情緒就滿難過，「很自責，剛好在他的日子可以先發，心裡想要讓他有完美ending，所以很自責、很生氣。」

談到他眼中林哲瑄，陳仕朋說：「是很照顧學弟的哥哥，從剛進來到現在，相處快10年，從我們還是小屁孩時，投球有他在中外野就覺得很安定。」