聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
陳仕朋哭倒林哲瑄肩膀上。圖／富邦悍將隊提供
陳仕朋哭倒林哲瑄肩膀上。圖／富邦悍將隊提供

看到自己的先發日落在9月21日，陳仕朋知道這是林哲瑄的生日，也是他選手生涯的最後一戰，盼望讓這一天更圓滿，未能留下完美的結局，讓他遺憾一頭哭倒林哲瑄肩上。

富邦悍將隊今天以2：4不敵台鋼雄鷹隊，陳仕朋先發5.2局失2分吞敗，下場後，陳仕朋一看到林哲瑄就第一次爆淚，還被他虧「我還要比賽欸」，陳仕朋趕緊收著淚水，直到林哲瑄退場，又是一頭哭倒在林哲瑄肩膀上。

陳仕朋的遺憾，是沒能完成約定，林哲瑄透露：「他昨天晚上有傳訊息給我，祝我生日快樂，說明天會幫我拿一個勝利。」

陳仕朋坦言，知道自己會在林哲瑄生日、又是最後一場比賽先發，就很想贏得這一戰，被換下場的一刻，自己的情緒就滿難過，「很自責，剛好在他的日子可以先發，心裡想要讓他有完美ending，所以很自責、很生氣。」

談到他眼中林哲瑄，陳仕朋說：「是很照顧學弟的哥哥，從剛進來到現在，相處快10年，從我們還是小屁孩時，投球有他在中外野就覺得很安定。」

生日 生氣 難過

相關新聞

中職／林哲瑄告別之旅0安結算 選手生涯最後賽季打擊率跌破1成

「悍將遊俠」林哲瑄本季最終戰在今天畫下句點，9局上特地安排他提前退場，接受全隊、球迷歡呼，此役擔任第一棒、中外野手的他，...

中職／范國宸敲單季第13轟寫新高 後勁對戰悍將神紀錄斷在33局

富邦悍將隊范國宸轟出生涯新猷，今年在第2局面對台鋼雄鷹隊洋投後勁敲出陽春砲，是他生涯首度在台北大巨蛋開轟，本季13轟，也...

中職／大董鼓勵「麻煩照顧這些學弟」 林哲瑄：我的時代結束了

林哲瑄打完選手賽季的最後一戰，今天在台北大巨蛋揮手說再見，賽後受訪時坦言還腦袋空白、沒想到這麼快。富邦集團「大董」蔡明忠...

中職／說好為他拿一勝 陳仕朋抱憾哭倒林哲瑄肩上

看到自己的先發日落在9月21日，陳仕朋知道這是林哲瑄的生日，也是他選手生涯的最後一戰，盼望讓這一天更圓滿，未能留下完美的...

中職／林哲瑄球棒的最後打席是全壘打 陳真淚奔繞壘：真的忍不住

富邦悍將隊林哲瑄今天打完選手賽季的最後一戰，陳真8局下敲出陽春砲，邊大哭邊跑壘，回到休息區後還是止不住的淚水，此役他在第...

中職／陳真、陳仕朋都爆哭 林哲瑄最終戰悍將不敵雄鷹

「悍將遊俠」林哲瑄告別賽場的一戰，先發投手陳仕朋、開轟的陳真都哭了，富邦悍將隊遭到後勁6局好投壓制，終場以2：4不敵台鋼...

