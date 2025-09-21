中職／林哲瑄球棒的最後打席是全壘打 陳真淚奔繞壘：真的忍不住

富邦悍將隊林哲瑄今天打完選手賽季的最後一戰，陳真8局下敲出陽春砲，邊大哭邊跑壘，回到休息區後還是止不住的淚水，此役他在第一打席和最後一打席都是拿林哲瑄的球棒，敲出全壘打，讓他直呼起雞皮疙瘩。

陳真8局下面對陳柏清敲出陽春砲，與林哲瑄有著好交情的他，一路淚奔跑壘，賽後聊到為何情緒如此激動，揭露手中拿的是林哲瑄的球棒。

「拿著哲瑄的球棒打全壘打，真的忍不住，起雞皮疙瘩的感覺。」陳真說著說著還是有遺憾，「比較可惜是無法贏球，本來想說可以拿他的球棒MVP，就很可惜沒有贏下來。」

陳真指出，今天在第一打席就是拿林哲瑄的球棒，第8局感覺是最後一次打席了，所以再一次拿起林哲瑄的球棒，「打到當下，就感覺會全壘打，繞過去看球真的全壘打，想說怎麼會有這麼可怕的事情。」他說跑回來時看到總教練他們，一直想說要忍住、要忍住，結果還是忍不住，「教練他們想說你在哭什麼。」

陳真笑說，林哲瑄後來跟他說，「以後棒子都給你，你拿我的棒子打就好」、「你怎麼不早點拿我棒子，早點拿搞不好打更好」，他了解學長這些玩笑話的心意，「和他講話，我都會受不了，所以他會用其他方式讓我不要哭。」