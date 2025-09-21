中職／陳真、陳仕朋都爆哭 林哲瑄最終戰悍將不敵雄鷹

「悍將遊俠」林哲瑄告別賽場的一戰，先發投手陳仕朋、開轟的陳真都哭了，富邦悍將隊遭到後勁6局好投壓制，終場以2：4不敵台鋼雄鷹隊，未能讓林哲瑄的選手生涯最終戰留下勝利。

雄鷹由後勁先發6局僅被敲4安打、失1分，賽前累積對戰悍將連32局未失分，加上此役第1局，33局改寫中職史上對戰單一球隊最長連續局數無失分紀錄，隨即在第2局遭到范國宸開轟，一棒中斷紀錄。

悍將由陳仕朋先發，投5.2局被敲7安打、失2分，在第2局遇到亂流，面對首位打者張肇元就投出保送，顏郁軒、王柏融串連安打先送回1分，郭永維持行短打推進二、三壘有人後，曾昱磬安打再送回1分。悍將7局上推出賴鴻誠，王博玄、魔鷹的串連安打再攻下1分，雄鷹擴大為3：1領先。

陳真8局下面對陳柏清敲出陽春砲，與林哲瑄有著好交情的他，邊大哭邊跑壘，回到休息區後還是止不住的淚水。悍將雖靠這一轟短暫追到1分差，雄鷹在9局上靠3支安打串連再下一城，終場就以2分差擊敗悍將。

林哲瑄此役擔任先發第一棒、中外野手出賽，3打數沒有安打，悍將在9局上啟動換人，蔡佳諺接手中外野，林哲瑄提前退場，臉上掛起微笑面對這一刻的到來，與前來換人的蔡佳諺擁抱後，向全場揮手致意，接著與場邊列隊的隊友一一擁抱，今天擔任先發投手的摯友陳仕朋更是忍不住痛哭。

富邦悍將隊陳真第8局敲出陽春砲。記者葉信菉／攝影

台鋼雄鷹隊洋投後勁。記者葉信菉／攝影

林哲瑄本季最終戰在今天畫下句點。 記者葉信菉／攝影

