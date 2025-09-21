中職／好衰…高宇杰本壘攻防被釘鞋踢到 左手爆血退場

中信兄弟隊今天在洲際主場出戰味全龍隊，兩位主力中線都遇到「不運」狀況，先是游擊手江坤宇被觸身球打到，捕手高宇杰也為了本壘阻殺導致手指被釘鞋劃破流血。

江坤宇是在3局下打擊時，被艾璞樂的近身球打到球帽前緣，一度跌坐在地引來兩隊總教練上前關心，好在並無大礙自行站上一壘，不過本季累積21次觸身球不僅是生涯新高，距離兄弟隊史紀錄也只差1次。

4局上龍隊靠著保送後張祐銘、張祐嘉連續兩支安打得分，林辰勳短打想護送三壘的張祐銘回到本壘，不料高宇杰為了觸殺將手伸長，剛好與張祐銘滑壘時的釘鞋碰撞，當下以右手按住戴著手套的左手、表情痛苦。