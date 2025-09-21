聽新聞
中職／林哲瑄告別之旅0安結算 選手生涯最後賽季打擊率跌破1成
「悍將遊俠」林哲瑄本季最終戰在今天畫下句點，9局上特地安排他提前退場，接受全隊、球迷歡呼，此役擔任第一棒、中外野手的他，3打數掛蛋，確定選手生涯最後一年將以打擊率0.095作收。
林哲瑄本季打完引退，儘管明年還有引退賽的安排，但此役實際上就是他選手生涯的最後一戰，接下來就將轉換新角色。
林哲瑄在今天賽前累積本季18打數2安打，此役3打席，分別是游擊方向滾地球出局、游擊上方飛球出局、游擊方向滾地球出局，選手生涯最後賽季留下21打數2安打、打擊率0.095。
悍將在9局上啟動換人，蔡佳諺接手中外野，林哲瑄提前退場，臉上掛起微笑面對這一刻的到來，與前來換人的蔡佳諺擁抱後，向全場揮手致意，接著與場邊列隊的隊友一一擁抱，今天擔任先發投手的摯友陳仕朋更是忍不住痛哭。
