快訊

強颱樺加沙「最新風雨預測出爐」 4縣市明天達停班課標準

觸陸時間曝光 樺加沙「持續增強」預估6小時內達到巔峰

持續增強！樺加沙颱風下午5時30分發布陸警 首波警戒範圍曝

中職／又觸身！江坤宇成新任「萬磁王」 差1次平兄弟隊史紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
江坤宇。中信兄弟隊提供(資料照)
江坤宇。中信兄弟隊提供(資料照)

中信兄弟江坤宇一連串的綽號中恐怕要增加「萬磁王」稱號，今天對上味全龍隊之戰又被觸身球打到帽簷，本季第21次觸身球不僅已經是生涯新高，更逼近隊史紀錄。

江坤宇今天擔任第7棒、游擊手，3局下的首打席面對艾璞樂投來的一顆近身球，閃避後仍打到球帽前緣，一度跌坐在地，因靠近頭部，不僅防護員上場觀察，兄弟總教練平野惠一、龍隊總教練葉君璋也都站到江坤宇旁邊確認狀況。

所幸並無大礙，江坤宇稍作休息後仍自行站上一壘，只不過這已經是他本季第21次被觸身球打到，原本生涯最多僅14次。

兄弟隊史最多是2019年吳東融單季22次被觸身球，而中職史上最多則是2012年興農牛隊蘇建榮的26次，兄弟今天之後僅剩10場比賽，照江坤宇場均0.2次被觸身的節奏，有機會突破隊史。

江坤宇 葉君璋 平野惠一

延伸閱讀

中職／奧德銳成「獵象高手」？平野惠一點出自家打者有1問題需修正

中職／平野解釋乍看無用卻成關鍵代跑調度 兄弟亮燈全年M9

中職／羅戈7局鎮壓桃猿 許庭綸生涯首轟助攻逆轉勝

中職／林智勝退休！12年前4大球星廣告神作被挖出 網：此景可追憶

相關新聞

中職／范國宸敲單季第13轟寫新高 後勁對戰悍將神紀錄斷在33局

富邦悍將隊范國宸轟出生涯新猷，今年在第2局面對台鋼雄鷹隊洋投後勁敲出陽春砲，是他生涯首度在台北大巨蛋開轟，本季13轟，也...

中職／郭天信單季323次守備機會破紀錄 克制撲球慾望打造更穩「天網」

味全龍隊本季還有10場比賽要打，外野手郭天信已經確定寫下新猷，323次守備機會打破外野手單季紀錄，2025年度的「天網」...

中職／又觸身！江坤宇成新任「萬磁王」 差1次平兄弟隊史紀錄

中信兄弟江坤宇一連串的綽號中恐怕要增加「萬磁王」稱號，今天對上味全龍隊之戰又被觸身球打到帽簷，本季第21次觸身球不僅已經...

中職／看悍將藍有親切感 SJ利特開球邀富邦大董來看演唱會

富邦悍將隊「寵愛天使」主題日今天在台北大巨蛋進入第二天，韓流傳奇男團SUPER JUNIOR小分隊「SUPER JUNI...

中職／悍將處在換血陣痛期 林哲瑄期待未來他們能進季後賽

林哲瑄今天將出戰選手賽季的最後一場比賽，接下來就只剩明年的引退賽，屆時預計已是其他身分，林哲瑄看富邦悍將隊現況，坦言球隊...

中職／李吳永勤滿壘超罩卻說是習慣不了的場面 把握心訣投手才是攻方

富邦悍將隊投手李吳永勤本季在滿壘局面超罩，包括昨天在滿壘登板解決台鋼雄鷹隊魔鷹，本人不認為是「滿壘專門戶」，笑說這是永遠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。