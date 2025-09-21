中職／又觸身！江坤宇成新任「萬磁王」 差1次平兄弟隊史紀錄

中信兄弟江坤宇一連串的綽號中恐怕要增加「萬磁王」稱號，今天對上味全龍隊之戰又被觸身球打到帽簷，本季第21次觸身球不僅已經是生涯新高，更逼近隊史紀錄。

江坤宇今天擔任第7棒、游擊手，3局下的首打席面對艾璞樂投來的一顆近身球，閃避後仍打到球帽前緣，一度跌坐在地，因靠近頭部，不僅防護員上場觀察，兄弟總教練平野惠一、龍隊總教練葉君璋也都站到江坤宇旁邊確認狀況。

所幸並無大礙，江坤宇稍作休息後仍自行站上一壘，只不過這已經是他本季第21次被觸身球打到，原本生涯最多僅14次。

兄弟隊史最多是2019年吳東融單季22次被觸身球，而中職史上最多則是2012年興農牛隊蘇建榮的26次，兄弟今天之後僅剩10場比賽，照江坤宇場均0.2次被觸身的節奏，有機會突破隊史。