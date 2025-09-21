中職／看悍將藍有親切感 SJ利特開球邀富邦大董來看演唱會

富邦悍將隊「寵愛天使」主題日今天在台北大巨蛋進入第二天，韓流傳奇男團SUPER JUNIOR小分隊「SUPER JUNIOR–L.S.S.」擔任開球嘉賓，並將在賽後演出。悍將主色與SJ應援色同為藍色，讓利特直呼親切，也現場邀約富邦「大董」蔡明忠，11月一起來大巨蛋看他們的演唱會。

SJ先前已有銀赫、東海組成的小分隊D&E為中信兄弟隊大巨蛋賽事開球，這回悍將邀請由隊長利特、神童、始源組成的L.S.S.，今天悍將在大巨蛋迎戰雄鷹一戰，也吸引不少E.L.F.到場相挺，三人賽前穿上悍將球衣搭配牛仔褲亮相，為比賽擔任開球嘉賓。

神童表示，以前只有想像過，沒想到真的可以來到這裡開球，自己倍感榮幸；利特則預告，利特的開球相當有水準，「我覺得利特非常好，真的，今天請你們多支持利特的投球。」利特一出手也確實令球迷驚呼，真的頗有架勢。