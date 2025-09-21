快訊

中職／看悍將藍有親切感 SJ利特開球邀富邦大董來看演唱會

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊「寵愛天使」主題日今天在台北大巨蛋進入第二天，韓流傳奇男團 SUPER JUNIOR 小分隊「SUPER JUNIOR–L.S.S.」擔任開球嘉賓，並將在賽後演出。圖／富邦悍將提供
富邦悍將隊「寵愛天使」主題日今天在台北大巨蛋進入第二天，韓流傳奇男團 SUPER JUNIOR 小分隊「SUPER JUNIOR–L.S.S.」擔任開球嘉賓，並將在賽後演出。圖／富邦悍將提供

富邦悍將隊「寵愛天使」主題日今天在台北大巨蛋進入第二天，韓流傳奇男團SUPER JUNIOR小分隊「SUPER JUNIOR–L.S.S.」擔任開球嘉賓，並將在賽後演出。悍將主色與SJ應援色同為藍色，讓利特直呼親切，也現場邀約富邦「大董」蔡明忠，11月一起來大巨蛋看他們的演唱會。

SJ先前已有銀赫、東海組成的小分隊D&E為中信兄弟隊大巨蛋賽事開球，這回悍將邀請由隊長利特、神童、始源組成的L.S.S.，今天悍將在大巨蛋迎戰雄鷹一戰，也吸引不少E.L.F.到場相挺，三人賽前穿上悍將球衣搭配牛仔褲亮相，為比賽擔任開球嘉賓。

神童表示，以前只有想像過，沒想到真的可以來到這裡開球，自己倍感榮幸；利特則預告，利特的開球相當有水準，「我覺得利特非常好，真的，今天請你們多支持利特的投球。」利特一出手也確實令球迷驚呼，真的頗有架勢。

利特指出，悍將的藍色和SJ應援色一樣，因此感覺很親切，還現場向富邦「大董」蔡明忠發出邀請函，「我們11月要在這裡開演唱會，想邀請今天也在場的富邦董事長也來看我們的演唱會。」

富邦悍將隊「寵愛天使」主題日今天在台北大巨蛋進入第二天，韓流傳奇男團 SUPER JUNIOR 小分隊「SUPER JUNIOR–L.S.S.」擔任開球嘉賓，並將在賽後演出。圖／富邦悍將提供
富邦悍將隊「寵愛天使」主題日今天在台北大巨蛋進入第二天，韓流傳奇男團 SUPER JUNIOR 小分隊「SUPER JUNIOR–L.S.S.」擔任開球嘉賓，並將在賽後演出。圖／富邦悍將提供
富邦悍將隊「寵愛天使」主題日今天在台北大巨蛋進入第二天，韓流傳奇男團 SUPER JUNIOR 小分隊「SUPER JUNIOR–L.S.S.」擔任開球嘉賓，並將在賽後演出。圖／富邦悍將提供
富邦悍將隊「寵愛天使」主題日今天在台北大巨蛋進入第二天，韓流傳奇男團 SUPER JUNIOR 小分隊「SUPER JUNIOR–L.S.S.」擔任開球嘉賓，並將在賽後演出。圖／富邦悍將提供
富邦悍將隊「寵愛天使」主題日今天在台北大巨蛋進入第二天，韓流傳奇男團 SUPER JUNIOR 小分隊「SUPER JUNIOR–L.S.S.」擔任開球嘉賓，並將在賽後演出。圖／富邦悍將提供
富邦悍將隊「寵愛天使」主題日今天在台北大巨蛋進入第二天，韓流傳奇男團 SUPER JUNIOR 小分隊「SUPER JUNIOR–L.S.S.」擔任開球嘉賓，並將在賽後演出。圖／富邦悍將提供

天使 中信兄弟 富邦悍將

中職／范國宸敲單季第13轟寫新高 後勁對戰悍將神紀錄斷在33局

富邦悍將隊范國宸轟出生涯新猷，今年在第2局面對台鋼雄鷹隊洋投後勁敲出陽春砲，是他生涯首度在台北大巨蛋開轟，本季13轟，也...

中職／郭天信單季323次守備機會破紀錄 克制撲球慾望打造更穩「天網」

味全龍隊本季還有10場比賽要打，外野手郭天信已經確定寫下新猷，323次守備機會打破外野手單季紀錄，2025年度的「天網」...

中職／又觸身！江坤宇成新任「萬磁王」 差1次平兄弟隊史紀錄

中信兄弟江坤宇一連串的綽號中恐怕要增加「萬磁王」稱號，今天對上味全龍隊之戰又被觸身球打到帽簷，本季第21次觸身球不僅已經...

中職／看悍將藍有親切感 SJ利特開球邀富邦大董來看演唱會

富邦悍將隊「寵愛天使」主題日今天在台北大巨蛋進入第二天，韓流傳奇男團SUPER JUNIOR小分隊「SUPER JUNI...

中職／悍將處在換血陣痛期 林哲瑄期待未來他們能進季後賽

林哲瑄今天將出戰選手賽季的最後一場比賽，接下來就只剩明年的引退賽，屆時預計已是其他身分，林哲瑄看富邦悍將隊現況，坦言球隊...

中職／李吳永勤滿壘超罩卻說是習慣不了的場面 把握心訣投手才是攻方

富邦悍將隊投手李吳永勤本季在滿壘局面超罩，包括昨天在滿壘登板解決台鋼雄鷹隊魔鷹，本人不認為是「滿壘專門戶」，笑說這是永遠...

