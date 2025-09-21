聽新聞
0:00 / 0:00
中職／看悍將藍有親切感 SJ利特開球邀富邦大董來看演唱會
富邦悍將隊「寵愛天使」主題日今天在台北大巨蛋進入第二天，韓流傳奇男團SUPER JUNIOR小分隊「SUPER JUNIOR–L.S.S.」擔任開球嘉賓，並將在賽後演出。悍將主色與SJ應援色同為藍色，讓利特直呼親切，也現場邀約富邦「大董」蔡明忠，11月一起來大巨蛋看他們的演唱會。
SJ先前已有銀赫、東海組成的小分隊D&E為中信兄弟隊大巨蛋賽事開球，這回悍將邀請由隊長利特、神童、始源組成的L.S.S.，今天悍將在大巨蛋迎戰雄鷹一戰，也吸引不少E.L.F.到場相挺，三人賽前穿上悍將球衣搭配牛仔褲亮相，為比賽擔任開球嘉賓。
神童表示，以前只有想像過，沒想到真的可以來到這裡開球，自己倍感榮幸；利特則預告，利特的開球相當有水準，「我覺得利特非常好，真的，今天請你們多支持利特的投球。」利特一出手也確實令球迷驚呼，真的頗有架勢。
利特指出，悍將的藍色和SJ應援色一樣，因此感覺很親切，還現場向富邦「大董」蔡明忠發出邀請函，「我們11月要在這裡開演唱會，想邀請今天也在場的富邦董事長也來看我們的演唱會。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言