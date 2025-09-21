中職／范國宸敲單季第13轟寫新高 後勁對戰悍將神紀錄斷在33局

富邦悍將隊范國宸轟出生涯新猷，今年在第2局面對台鋼雄鷹隊洋投後勁敲出陽春砲，是他生涯首度在台北大巨蛋開轟，本季13轟，也超越2023年的12轟，改寫個人單季最多全壘打。

雄鷹今天由洋投後勁先發，賽前累積對戰悍將連32局無失分，已經追平樂天桃猿隊黃子鵬，並列對戰單一球隊最長連續局數無失分紀錄，今天面對悍將挑戰推向新高。

後勁首局雖被林澤彬敲出內野安打，但張育成隨後擊出的投手方向滾地球形成雙殺，悍將首局攻勢三上三下，第2局就被范國宸一棒炸裂陽春砲，紀錄斷在33局。