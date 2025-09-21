快訊

中職／悍將處在換血陣痛期 林哲瑄期待未來他們能進季後賽

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊林哲瑄今天過生日。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊林哲瑄今天過生日。圖／富邦悍將隊提供

林哲瑄今天將出戰選手賽季的最後一場比賽，接下來就只剩明年的引退賽，屆時預計已是其他身分，林哲瑄看富邦悍將隊現況，坦言球隊處在陣痛期、換血期，多數選手都還在學習階段，但相信他們未來都會是球隊支柱，「希望未來幫富邦打進季後賽、甚至冠軍，還滿期待的。」

談到最後一場比賽，林哲瑄直言到現在還是覺得很不真實，球員生涯短暫，能做的就是珍惜當下，也希望最後一場比賽還是能讓學弟從自己身上有所收穫。

悍將球團史期間0冠軍賽經歷，打季後賽也是2018年的事了，多數選手都成季後賽絕緣體，更多的是墊底經驗，林哲瑄看這批學弟，他說：「他們都是很年輕、很有潛力，只是需要更多比賽經驗，在對的時間正確引導他們，往後也會慢慢學習怎麼幫助他們。」他說球隊處於換血期，很多新秀都還在學習階段，但以後一定都會是球隊重要戰力，期盼能協助他們打進季後賽、甚至奪冠。

林哲瑄也提到，一直以來是用選手身分在與學弟交流，當教練之後，「也是希望可以持續用這個方式，對我來說是比較舒服，透過比賽看到東西去和他們講，應該是比較自在一點。」

林哲瑄 富邦悍將

