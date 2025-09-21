中職／李吳永勤滿壘超罩卻說是習慣不了的場面 把握心訣投手才是攻方
富邦悍將隊投手李吳永勤本季在滿壘局面超罩，包括昨天在滿壘登板解決台鋼雄鷹隊魔鷹，本人不認為是「滿壘專門戶」，笑說這是永遠也不可能習慣得了的場面，他的心訣在於投手是場上握有主動權的那個人，深信打者才是更緊張的那個人。
悍將昨天以3：1擊敗台鋼雄鷹隊，李吳永勤第7局在滿壘登板面對魔鷹，讓他擊出右外野方向飛球，孔念恩演出一個跳躍的接殺，是悍將昨天能險勝的關鍵打席之一。
李吳永勤坦言，那球其實投到好攻擊的位置，「魔鷹打出去，我整個人是發抖的。」他轉頭看到孔念恩比接到了的手勢，才讓他鬆了一口氣。
加上昨天比賽在內，李吳永勤本季在滿壘時面對12打席，只被敲1安打，有5次三振、沒有保送，被打擊率只有0.083。
李吳永勤指出，滿壘登板，和自己投乾淨一局，心態要是一樣，「其實很難說怎樣多做面對滿壘的準備，滿壘能守住不是每個人都可以做到，我想的也是一樣，我也不覺得我做得到。」
他不諱言，要在平常練習中做到面對滿壘的心態、情境，真的很困難，都是真的遇到了，上去投完，才會覺得自己守住了，再看影片從中檢視每一球是不是有投到想要的位置、有沒有達到降低傷害。
李吳永勤抱持的想法是主動攻擊，「球在我們手上，我們是主動攻擊，他們（打者）是被動，完全不知道我們接下來是什麼球種、什麼位置，舉例來說變化球型投手，如果今天連續3顆直球，打者就會沒辦法準備。」雖有一套哲學，但他還是笑說，面對滿壘，投手不可能會習慣，「沒辦法習慣啦！這個怎麼可能習慣。」
