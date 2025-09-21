中職／林哲瑄看胡金龍引退賽 被「鏞基脫衣服」洗腦
胡金龍昨天在高雄澄清湖棒球場舉辦引退賽，南英商工學弟、昔日富邦悍將隊友林哲瑄送去花籃致意，其實他原本是打算親自到場，也準備了禮物要給他，因這趟一軍告別之旅到不了。談起昨天胡金龍的引退儀式，林哲瑄笑說，看到的都是「鏞基脫衣服」，「好有梗、好厲害，怎麼有辦法想到。」
昨天各界送去花籃向本季打完引退的胡金龍致意，其中也包括林哲瑄與郭嚴文一起準備的，林哲瑄提到，自己有準備禮物要送他，「本來想說在二軍的話要親自去送他，剛好沒辦法。」禮物現在還在他的車上，只能之後再找時間送。
談起與胡金龍的互動，林哲瑄說從他旅外開始，休賽季都會回到母校指導、幫忙學弟，自己很幸運在他回來後還能同隊，從他身上學到很多東西，「私底下也很照顧我們，就像我們哥哥一樣，大家都很崇拜他，很享受看他打球的樣子，看起來很輕鬆、像是在玩。」
林哲瑄讚嘆胡金龍面對棒球的游刃有餘，「他常說，上去都先讓投手的兩好球再打安打，想說怎麼那麼厲害。」此外，胡金龍常常上午打高球、下午打棒球，看他同時間很享受在兩項運動裡，同樣充滿佩服。
林哲瑄加碼透露胡金龍拿自己的球棒打安打的有趣插曲，胡金龍有次在新莊比賽，打給他說，因為很久沒回台南了、球棒沒了，「我說那邊很多，你自己拿，我還沒安打，但我的球棒打安打了。」
