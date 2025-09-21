快訊

日職／不是孫易磊！伊藤大海22日登板 生涯首次中4日「完全沒問題」

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本火腿隊王牌投手伊藤大海。 報系資料照
日本火腿隊王牌投手伊藤大海。 報系資料照

日本職棒火腿隊明天先發投手不是原本傳出的孫易磊，而是由伊藤大海生涯首次「中4日」先發，競爭季後賽的關鍵時刻不容有失，伊藤大海說：「完全沒問題，明天可以像平常一樣站上投手丘。」

火腿明天與羅德隊之戰，由於台灣投手孫易磊在日前與一軍會合，而伊藤大海過去也從未休息4天就再次登板，日本媒體預期孫易磊扛起此戰先發，不過人選公布後還是決定交給陣中王牌。

伊藤大海過去生涯都是中6日節奏出賽，最短也是中5日登板，不過9月17日對樂天隊登板的前一天，他就得知自己可能要中4日登板，伊藤大海表示，球隊是以提供「一個選項」的形式跟自己討論，「考量到近期的戰況，我說完全沒問題，可以上。」

也因此18日當天伊藤大海就搭機返回北海道進行調整，他表示：「雖然和平常的節奏有點不同，但我反而把這段縮短的時間當作正面的挑戰，專注於讓身體恢復。從這點來看，我認為調整得還不錯。」

令人擔憂的是，伊藤大海在17日出賽時曾在第4局被強襲球打到左腳，不過仍投滿7局，被敲6支安打、失2分，他表示，現在腳部雖然有一點腫，「但到了這個時候就只能上場拼了。比賽沒問題，不需要擔心。」

火腿目前正在追趕太平洋聯盟龍頭軟銀隊，伊藤也強調自己心態不變：「不管是中4日、中5日還是中6日，我會履行身為先發投手的責任，我知道球隊對我有相應的期待，我也會拿出應有的表現。不改變自己的投球風格，好好準備應戰。」

