中職／上班路球迷唱生日快樂歌 林哲瑄歹勢因錯過交流道「快遲到了」

富邦悍將隊精神領袖林哲瑄今天度過37歲生日，也要迎接本季最後一場出賽，一到台北大巨蛋就有球迷為他唱起生日快樂歌，林哲瑄笑曝因為來的路上錯過交流道，車程多花了15分鐘，所以趕著進球場，無法好好回應，向球迷說不好意思。

林哲瑄本季打完就要卸下選手生涯，他在周五升上一軍，前兩戰分別替補、先發上場，完成生涯第800、801場出賽，今天的第802場出賽將是本季句點，總教練陳金鋒安排他擔任第一棒、中外野手出賽。

正逢林哲瑄37歲生日，今天他一抵達台北大巨蛋，等待上班路的球迷們為他唱起生日快樂歌，讓他一臉害羞。

「很突然，」林哲瑄笑說：「那時我快遲到了，我們錯過一個交流道，不能再切進去，多15分鐘車程，要趕快進去，沒想到他們還在幫我唱生日快樂歌，不好意思。」至於生日願望，他很務實，「順利打完就好，希望可以在生日這天幫球隊拿下勝利，這也是自己長久以來最渴望的事情。」

林哲瑄接受完聯訪，觀眾席上就有球迷等著向他呼喊：「哲瑄，我們來了！」高舉看板為他慶生。