中職／悍將有意送林哲瑄出國進修 領隊傾向技術上著手

富邦悍將隊林哲瑄今天將迎接本季最後一戰，外界關心球團對他接下來的安排，領隊林華韋表示，球隊有送他去進修的想法，具體還需要再規劃，「主要會在國外，國內也會有，讓他做一些學習，怎樣當一個好的指導者。」至於引退賽，林華韋表示因為今年比較倉促，所以會在明年登場，「希望做最好的準備。」

林哲瑄今天在台北大巨蛋繼續以先發第一棒、中外野手出賽，完成生涯第802場出賽，本季不再以選手身分出賽。

談到接下來的安排，林華韋表示，林哲瑄下周可能還會隨隊到新莊棒球場，「和老家球迷說聲珍重再見。」至於人生下一篇章，他說：「已有原則規劃，還沒有具體細節。」

林華韋指出，球隊有送他去進修的想法，去美國或日本尚未確定，「像他去年去過Driveline了，他如果要再去也可以討論，但Driveline的部分是從科學上，和技術屬於比較間接的關聯，可能安排從技術上的學習。」林哲瑄也透露，還不確定之後的計畫，「可能等球季結束後再和球隊討論，要去哪邊比較適合。」