快訊

颱風樺加沙接近中 4縣市大雨特報下到晚上

東、西半部天氣兩樣情！颱風暴風圈最先觸碰這裡 4地明晚起雨又猛又急

性騷女同事長達5年！男主播騷擾行徑曝光 華視火大出手封殺了

中職／悍將有意送林哲瑄出國進修 領隊傾向技術上著手

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊林哲瑄。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊林哲瑄。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊林哲瑄今天將迎接本季最後一戰，外界關心球團對他接下來的安排，領隊林華韋表示，球隊有送他去進修的想法，具體還需要再規劃，「主要會在國外，國內也會有，讓他做一些學習，怎樣當一個好的指導者。」至於引退賽，林華韋表示因為今年比較倉促，所以會在明年登場，「希望做最好的準備。」

林哲瑄今天在台北大巨蛋繼續以先發第一棒、中外野手出賽，完成生涯第802場出賽，本季不再以選手身分出賽。

談到接下來的安排，林華韋表示，林哲瑄下周可能還會隨隊到新莊棒球場，「和老家球迷說聲珍重再見。」至於人生下一篇章，他說：「已有原則規劃，還沒有具體細節。」

林華韋指出，球隊有送他去進修的想法，去美國或日本尚未確定，「像他去年去過Driveline了，他如果要再去也可以討論，但Driveline的部分是從科學上，和技術屬於比較間接的關聯，可能安排從技術上的學習。」林哲瑄也透露，還不確定之後的計畫，「可能等球季結束後再和球隊討論，要去哪邊比較適合。」

棒球 林華韋 林哲瑄

延伸閱讀

中職／高國輝遺憾胡金龍沒在悍將引退 林哲瑄稱他是「我的太陽」

中職／看好王念好成悍將支柱 林哲瑄提醒：放過自己

中職／林哲瑄賽前擁抱致意 洪總好奇：真的要下課了？

中職／挑戰大巨蛋首度開轟？林哲瑄苦笑 美技接殺更有信心

相關新聞

中職／郭天信單季323次守備機會破紀錄 克制撲球慾望打造更穩「天網」

味全龍隊本季還有10場比賽要打，外野手郭天信已經確定寫下新猷，323次守備機會打破外野手單季紀錄，2025年度的「天網」...

中職／林哲瑄看胡金龍引退賽 被「鏞基脫衣服」洗腦

胡金龍昨天在高雄澄清湖棒球場舉辦引退賽，南英商工學弟、昔日富邦悍將隊友林哲瑄送去花籃致意，其實他原本是打算親自到場，也準...

日職／不是孫易磊！伊藤大海22日登板 生涯首次中4日「完全沒問題」

日本職棒火腿隊明天先發投手不是原本傳出的孫易磊，而是由伊藤大海生涯首次「中4日」先發，競爭季後賽的關鍵時刻不容有失，伊藤...

中職／悍將有意送林哲瑄出國進修 領隊傾向技術上著手

富邦悍將隊林哲瑄今天將迎接本季最後一戰，外界關心球團對他接下來的安排，領隊林華韋表示，球隊有送他去進修的想法，具體還需要...

中職／為王念好掛上MVP 魔力藍讚：他有很好的未來

富邦悍將隊今天以3：1擊敗台鋼雄鷹隊，先發6.1局失1分的魔力藍獲選單場MVP，特別指定王念好一起上台，魔力藍也灌起「雞...

中職／從懷疑自己到開轟 王念好落淚原因：想證明自己

富邦悍將隊王念好今天開轟後邊哭邊跑壘，因為外界的評語讓他太想證明自己，今天終於釋放壓力，不過談到前面的失誤還是自責。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。