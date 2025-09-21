中職／郭天信單季323次守備機會破紀錄 克制撲球慾望打造更穩「天網」

味全龍隊本季還有10場比賽要打，外野手郭天信已經確定寫下新猷，323次守備機會打破外野手單季紀錄，2025年度的「天網」正式載入史冊。

中信兄弟隊岳政華去年外野出賽117場，累積321次守備機會，原為單年外野手最多守備機會紀錄；郭天信過去單年最多守備機會為2023年的310次，今年進度一路超前，昨天面對兄弟之戰為他本季第108場外野出賽，追加3次守備機會，本季累積已達323次守備機會，正式躍居紀錄保持人。

守備機會增加的同時，郭天信目前守備率0.994卻是個人歷年最佳，今年在撲球的選擇上比以往更加沉穩是關鍵，他也不諱言，今年在這一點上確實有改變，「也不是刻意要求，就是時間到了，也打4、5年了，該要穩定一點了。」

郭天信表示，「一來是希望自己可以再穩定一點，不要說美技很多，但失誤或隱形失誤也很多，像前幾年那樣也不是太好，二來也是希望讓投手可以安心一點。」以往什麼球都想試試看自己的極限，今年必須在瞬間針對場上局勢做出更明智的判斷，他也說並不容易，「有時真的是那零點幾秒時間要決定要不要做。」