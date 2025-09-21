快訊

颱風假？北市估樺加沙陸警機率 外圍環流風雨最大時間曝

TikTok美國化！白宮：7席董事美方握6席 中方董事禁入安全委員會

竹市清晨車禍再添1死…未成年駕駛失聯 全車五人3死1傷

中職／郭天信單季323次守備機會破紀錄 克制撲球慾望打造更穩「天網」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍郭天信。本報資料照片
味全龍郭天信。本報資料照片

味全龍隊本季還有10場比賽要打，外野手郭天信已經確定寫下新猷，323次守備機會打破外野手單季紀錄，2025年度的「天網」正式載入史冊。

中信兄弟隊岳政華去年外野出賽117場，累積321次守備機會，原為單年外野手最多守備機會紀錄；郭天信過去單年最多守備機會為2023年的310次，今年進度一路超前，昨天面對兄弟之戰為他本季第108場外野出賽，追加3次守備機會，本季累積已達323次守備機會，正式躍居紀錄保持人。

守備機會增加的同時，郭天信目前守備率0.994卻是個人歷年最佳，今年在撲球的選擇上比以往更加沉穩是關鍵，他也不諱言，今年在這一點上確實有改變，「也不是刻意要求，就是時間到了，也打4、5年了，該要穩定一點了。」

郭天信表示，「一來是希望自己可以再穩定一點，不要說美技很多，但失誤或隱形失誤也很多，像前幾年那樣也不是太好，二來也是希望讓投手可以安心一點。」以往什麼球都想試試看自己的極限，今年必須在瞬間針對場上局勢做出更明智的判斷，他也說並不容易，「有時真的是那零點幾秒時間要決定要不要做。」

郭天信 味全龍 中信兄弟

延伸閱讀

中職／曾聖安手指變成W 郭天信聽一句話落淚：他不想下去…

中職／好痛！曾聖安撲回超前分卻壓傷手指 退場送醫

中職／桃猿暴打+守備出包 黃暐傑初先發只撐1局失5分

中職／林哲瑄啟發台灣外野 葉總點名3人看到他的影子

相關新聞

中職／郭天信單季323次守備機會破紀錄 克制撲球慾望打造更穩「天網」

味全龍隊本季還有10場比賽要打，外野手郭天信已經確定寫下新猷，323次守備機會打破外野手單季紀錄，2025年度的「天網」...

中職／為王念好掛上MVP 魔力藍讚：他有很好的未來

富邦悍將隊今天以3：1擊敗台鋼雄鷹隊，先發6.1局失1分的魔力藍獲選單場MVP，特別指定王念好一起上台，魔力藍也灌起「雞...

中職／從懷疑自己到開轟 王念好落淚原因：想證明自己

富邦悍將隊王念好今天開轟後邊哭邊跑壘，因為外界的評語讓他太想證明自己，今天終於釋放壓力，不過談到前面的失誤還是自責。

中職／啦啦隊第一人挑戰大巨蛋六米高空特技 富邦女神「潔潔」搏命演出

富邦啦啦隊「潔潔」日前在新莊球場展現各種特技、轉體空翻的中場演出廣受好評，並被球迷封上「特技女神」的稱號！週六9/20在大巨蛋的寵愛天使主題日賽後表演，再次挑戰更「高」難度！ 潔潔與隊友Kapo

中職／替他開心！陳金鋒理解王念好的苦：他很想表現好

富邦悍將隊王念好今天開轟釋放壓力，帶著淚跑回本壘，失誤後的陽春砲幫助球隊以3：1擊敗台鋼雄鷹隊，惜字如金的總教練陳金鋒長...

中職／高國輝遺憾胡金龍沒在悍將引退 林哲瑄稱他是「我的太陽」

統一獅隊胡金龍本季打完引退，球團在今天為他舉辦引退儀式，昔日富邦悍將隊戰友高國輝、林哲瑄，透過影片獻聲，高國輝遺憾他無法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。