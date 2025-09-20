TPVL／連4場熱身賽打滿5局 東京巨熊擋下台鋼天鷹反撲

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
東京巨熊擋下台鋼天鷹反撲，在五局大戰中勝出。圖／TPVL提供
東京巨熊擋下台鋼天鷹反撲，在五局大戰中勝出。圖／TPVL提供

TPVL台灣職業排球聯盟元年季前熱身賽，今天持續在北市大天母體育館點燃戰火，首場比賽的東京巨熊、台鋼天鷹昨天都贏2讓3，兩隊今日激戰，再現五局大戰戲碼，熱身賽前4場比賽都上演五局大戰，最終東京巨熊以3：2擋住台鋼天鷹的反撲。

開局雙方互有攻勢，東京巨熊在多點開花、堅強防守，逐步拉開差距，率先搶下首局。雙方次局仍互不相讓，東京巨熊靠著後藤陸翔攻擊開啟攻勢，加上台鋼天鷹發球、攻擊接連失誤，讓東京巨熊拿下第二局。

第三局雙方再度激戰，台鋼在思丹、陳建禎等人的攻勢下，加上兩次關鍵挑戰成功，吹起反攻號角，將戰線延長；第四局雙方持續激戰，台鋼陳建禎強攻、阿巴西攔網得分，一度穩定領先，但東京戸嵜嵩大進攻得手，雙方激戰到deuce，最後台鋼彭浩銘攻擊得分，加上東京巨熊自亂陣腳，讓台鋼戰成平手。第五局，東京巨熊率先展開攻勢，讓台鋼無力追趕，最終拿下本場比賽。

東京巨熊選手柳田將洋攻守都有亮眼表現，他表示，這兩天上場機會很多，自己狀況不錯，雖然贏球，但可惜團隊氣勢沒有一直延續，明天還是會以取勝的心情全力以赴，並把在這邊的經驗，帶回日本聯賽。

台鋼總教練翰克指出，這場比賽很困難，對方發球相當強勁，反擊進攻也很流暢，我們中間調整策略獲得一些成效，但第五局氣勢又冷下來，反觀對方發球和攻擊狀態依舊穩定、強勁，造成我們一些壓力，也顯示出我方發球不夠有威脅性，是要再加強的地方。

至於第二場比賽則是由台中連莊出戰VOREAS北海道，最終VOREAS北海道在先丟首局的情況下，仍是以3：1擊敗連莊。

