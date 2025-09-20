聽新聞
中職／為王念好掛上MVP 魔力藍讚：他有很好的未來
富邦悍將隊今天以3：1擊敗台鋼雄鷹隊，先發6.1局失1分的魔力藍獲選單場MVP，特別指定王念好一起上台，魔力藍也灌起「雞湯」說：「他有很好的未來，需要相信自己，他可以做到。」
魔力藍今天的優質先發拿下勝投，7局上的掉分雖然與王念好轉傳失誤有關，但8局下王念好也敲出陽春砲回應，賽後魔力藍特別邀請王念好一起跳起MVP舞蹈，還將代表MVP的項鍊親自掛到王念好身上。
「他是很棒的隊友。」魔力藍談到比賽中與王念好的擁抱時說：「很好的打者，每天到球場都展現準備好的自己，看到他開轟很開心。」
而魔力藍自己則是在賽後來到126局，跨越120局的投手規定局數，他表示，作為先發投手能夠做的就是封鎖對手、把局數丟長，能達到這點很高興，尤其是去年度過一整年的復健，特別想要證明自己是健康的，也能為球隊做出貢獻。
