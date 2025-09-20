快訊

英特爾「該下市了」！前董事提三大具體步驟 燒3兆元追趕台積電

桃機黃牛拒檢、航警連開8槍 檢轟駕駛「有損國際形象」諭令15萬交保

觀光勝地小琉球外海出現「巨大水龍捲」 民眾驚呼搶拍

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／為王念好掛上MVP 魔力藍讚：他有很好的未來

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊先發投手魔力藍。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊先發投手魔力藍。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天以3：1擊敗台鋼雄鷹隊，先發6.1局失1分的魔力藍獲選單場MVP，特別指定王念好一起上台，魔力藍也灌起「雞湯」說：「他有很好的未來，需要相信自己，他可以做到。」

魔力藍今天的優質先發拿下勝投，7局上的掉分雖然與王念好轉傳失誤有關，但8局下王念好也敲出陽春砲回應，賽後魔力藍特別邀請王念好一起跳起MVP舞蹈，還將代表MVP的項鍊親自掛到王念好身上。

「他是很棒的隊友。」魔力藍談到比賽中與王念好的擁抱時說：「很好的打者，每天到球場都展現準備好的自己，看到他開轟很開心。」

而魔力藍自己則是在賽後來到126局，跨越120局的投手規定局數，他表示，作為先發投手能夠做的就是封鎖對手、把局數丟長，能達到這點很高興，尤其是去年度過一整年的復健，特別想要證明自己是健康的，也能為球隊做出貢獻。

富邦悍將隊王念好敲出本季首轟。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊王念好敲出本季首轟。圖／富邦悍將隊提供

王念好 台鋼雄鷹 富邦悍將

延伸閱讀

中職／從懷疑自己到開轟 王念好落淚原因：想證明自己

中職／失誤後開轟！王念好振臂又飆淚 魔力藍好投助悍將贏球

中職／蒙德茲7局好投斷猿隊5連勝 圓夢與陳重羽一起跳MVP舞

中職／吳念庭空降打擊王 希望扭轉旅外歸台印象

相關新聞

中職／陳鏞基深情告白「最後能在一起很幸福」喊話胡金龍：當教練不要操我

胡金龍本季打完告別選手生涯，統一獅隊今天在澄清湖棒球場為他舉辦引退儀式，陳鏞基在全程佔據極大篇幅，他向即將先一步展開退役...

中職／蒙德茲7局好投斷猿隊5連勝 圓夢與陳重羽一起跳MVP舞

統一獅隊今天為胡金龍舉辦引退賽，全員穿上印有「Hu」特製logo的51號球衣出賽，胡金龍擔任先發第三棒、指定打擊，3打數...

中職／失誤後開轟！王念好振臂又飆淚 魔力藍好投助悍將贏球

富邦悍將隊今天先有魔力藍的6.1局失1分好投，王念好轉傳失誤後轟出本季首轟，還沒跑到本壘淚水就已經掛在臉上，最終以3：1...

中職／高國輝遺憾胡金龍沒在悍將引退 林哲瑄稱他是「我的太陽」

統一獅隊胡金龍本季打完引退，球團在今天為他舉辦引退儀式，昔日富邦悍將隊戰友高國輝、林哲瑄，透過影片獻聲，高國輝遺憾他無法...

中職／替他開心！陳金鋒理解王念好的苦：他很想表現好

富邦悍將隊王念好今天開轟釋放壓力，帶著淚跑回本壘，失誤後的陽春砲幫助球隊以3：1擊敗台鋼雄鷹隊，惜字如金的總教練陳金鋒長...

中職／從懷疑自己到開轟 王念好落淚原因：想證明自己

富邦悍將隊王念好今天開轟後邊哭邊跑壘，因為外界的評語讓他太想證明自己，今天終於釋放壓力，不過談到前面的失誤還是自責。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。