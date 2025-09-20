中職／從懷疑自己到開轟 王念好落淚原因：想證明自己

富邦悍將隊王念好今天開轟後邊哭邊跑壘，因為外界的評語讓他太想證明自己，今天終於釋放壓力，不過談到前面的失誤還是自責。

悍將今天以3：1擊敗台鋼雄鷹隊，7局上王念好的轉傳失誤間接導致失分，不過8局下的打席就轟出陽春砲，幫助球隊回到兩分領先，他在繞過三壘後也忍不住落淚，回到休息區隊友紛紛安慰。

「今年的成績大家看過，比去年差異很大。」王念好賽後說：「告訴自己要做到最好去幫助球隊，但打擊沒有發揮，守備也滿多失誤，懷疑是不是自己準備不夠。」

那一個打席，王念好情緒轉折也很大，第一顆直球沒打好懊惱，第二顆偏高的球又獲得裁判青睞，2好0壞下乾脆放開來打，「大概位置就打了，一開始有跑一下，因為大巨蛋很大不確定，看到球一直飛，感覺有了。」

轟出去忍不住落淚，王念好也坦言，每天都會有人提到自己，「不管是支持、不支持，自己會白目去看，有無形的壓力，想要證明自己。」這段過程中，王念好表示自己常常跟不同學長請教，理解經歷低潮的過程。

王念好回到休息區後，范國宸、打擊教練鮑伊都個別與他深深擁抱，王念好表示，范國宸有時練習同組，會提醒自己太想打導致姿勢跑掉等技術面，鮑伊則不斷提供情緒價值，「他一直鼓勵我不要放棄，總有一天會打出自己的能力。」