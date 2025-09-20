中職／替他開心！陳金鋒理解王念好的苦：他很想表現好

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊王念好開轟後落淚，隊友紛紛安慰。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊王念好今天開轟釋放壓力，帶著淚跑回本壘，失誤後的陽春砲幫助球隊以3：1擊敗台鋼雄鷹隊，惜字如金的總教練陳金鋒長篇恭喜王念好，開頭先說：「很替他開心。」

「他一直很努力很認真，能力很好，但一直表現不出。」陳金鋒談到王念好這發本季首轟時說：「我也有跟他討論，告訴他不要急，確實做好每件事。」

作為2023年悍將第一指名，陳金鋒理解王念好承受的壓力，「我知道他很想表現好給大家看，但有些事情要經歷過才會心情穩定、舒服地去比賽，年輕選手想表現是很好的企圖心，但也要控制自己的情緒、思考。」

陳金鋒認為年輕球員從困頓中起步未必是壞事，「打不好當然會懊惱，但也不一定是壞事，先過一段苦日子，理解之後就會越來越穩定，沒有人一開始就是好的，從不好的開始學習，了解怎麼應付比賽。」

陳金鋒舉例，一整季的比賽，球員表現一定有起有落，遇到低潮容易限縮思考能力，經歷過後就會知道，「今天結束，明天怎麼努力，不斷往前，不要往後。」

陳金鋒 富邦悍將

相關新聞

中職／陳鏞基深情告白「最後能在一起很幸福」喊話胡金龍：當教練不要操我

胡金龍本季打完告別選手生涯，統一獅隊今天在澄清湖棒球場為他舉辦引退儀式，陳鏞基在全程佔據極大篇幅，他向即將先一步展開退役...

中職／蒙德茲7局好投斷猿隊5連勝 圓夢與陳重羽一起跳MVP舞

統一獅隊今天為胡金龍舉辦引退賽，全員穿上印有「Hu」特製logo的51號球衣出賽，胡金龍擔任先發第三棒、指定打擊，3打數...

中職／失誤後開轟！王念好振臂又飆淚 魔力藍好投助悍將贏球

富邦悍將隊今天先有魔力藍的6.1局失1分好投，王念好轉傳失誤後轟出本季首轟，還沒跑到本壘淚水就已經掛在臉上，最終以3：1...

中職／高國輝遺憾胡金龍沒在悍將引退 林哲瑄稱他是「我的太陽」

統一獅隊胡金龍本季打完引退，球團在今天為他舉辦引退儀式，昔日富邦悍將隊戰友高國輝、林哲瑄，透過影片獻聲，高國輝遺憾他無法...

中職／從懷疑自己到開轟 王念好落淚原因：想證明自己

富邦悍將隊王念好今天開轟後邊哭邊跑壘，因為外界的評語讓他太想證明自己，今天終於釋放壓力，不過談到前面的失誤還是自責。

