中職／高國輝遺憾胡金龍沒在悍將引退 林哲瑄稱他是「我的太陽」
統一獅隊胡金龍本季打完引退，球團在今天為他舉辦引退儀式，昔日富邦悍將隊戰友高國輝、林哲瑄，透過影片獻聲，高國輝遺憾他無法在悍將打到退休，林哲瑄則稱胡金龍一直是自己的太陽，照亮著自己，感謝他一路上的照顧。
胡金龍為2012年義大犀牛隊以狀元籤選進，隨球隊易主成為悍將，一路打到2020年，直到該年6月25日爆出簡訊事件，胡金龍此後不曾再為悍將出賽，直到雙方合約結束後，轉投獅隊延續職棒生涯。胡金龍在獅隊一待4年，打擊實力依然相當可靠，成為獅隊不可或缺的戰力。
胡金龍引退，不少昔日戰友、學弟都向他表達祝福，高國輝透過影片表示，「很遺憾你沒辦法在我們這支球隊一直到退休，但還是很替你感到開心，因為你在最後找回屬於你的榮耀和掌聲。」
林哲瑄一開口直接喊他「哥」，他表示：「想跟你說辛苦了，也謝謝你從高中到現在一直照顧我，很榮幸回來台灣後可以跟你同隊，你一直是我的太陽、一直照亮著我，你教我學會了怎麼在球場全力以赴、享受棒球，是我人生中一個很好的導師。也祝福你第二人生開始，希望你未來可以指導更多更好的選手。」
