中職／陳鏞基深情告白「最後能在一起很幸福」喊話胡金龍：當教練不要操我

胡金龍本季打完告別選手生涯，統一獅隊今天在澄清湖棒球場為他舉辦引退儀式，陳鏞基在全程佔據極大篇幅，他向即將先一步展開退役生涯的胡金龍喊話：「之後如果你當教練，不要操我，不然我可能很快會走上退休之路。」送上的模型車，也隱含年輕時兩人的約定。

獅隊為胡金龍精心準備影片，透過沙畫呈現他的棒球歷程，包括南英商工、美國職棒道奇隊、義大犀牛吉祥物大義，以及富邦悍將、統一獅隊logo等，記錄他走過的每一步。

胡金龍感謝在棒球路上遇到的許多人，也特別提到從道奇展開旅美生涯時遇到的兩位台灣前輩，「永遠還是記得第一年在道奇時，去問陳金鋒學長球怎麼打，他說球來就打，這讓我可以在與投手對決時可以更平常心面對。也要謝謝小郭賢拜（郭泓志），天還沒亮，就拉著我開啟一天的訓練，他的職業態度一直影響著我。」

胡金龍當然也沒忘了最好的朋友、一起從青春時期走到40代人生的「金鏞連線」，他說：「謝謝我的好朋友鏞基，從高中認識到現在，不管要做什麼，一個眼神就知道彼此在想什麼。見證我的成長，也參與我的引退。」

陳鏞基在影片中滿滿都是對胡金龍的感情，像是提到：「雖然我沒上去（大聯盟），但看到他上去大聯盟，感覺像是自己上去。」、「最後可以一起打球，我覺得很幸福了。」

獻花環節中，陳傑憲代表全隊送上引退禮物，為一組瓶身雷雕有全家福、生涯成就的酒；陳鏞基則是送上一台模型車，他笑說兩人在小聯盟時有約定，「誰上大聯盟、簽大合約要送對方一台車，我沒上大聯盟，所以只能送他模型車，表達我的心意。」胡金龍則是回應：「謝謝你，如果沒有車，送我停車位也可以。」